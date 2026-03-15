Sin muchas emociones, Charlotte FC e Inter Miami empataron 0-0

¡Nada para nadie! Charlotte FC y Miami igualaron sin goles en el Bank of America Stadium, por la semana 4 de la MLS.
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¡Nada para nadie! Charlotte FC y Miami igualaron sin goles en el Bank of America Stadium, por la semana 4 de la MLS.
Ashley Westwood se alzó como el jugador más destacado del partido. El volante de Charlotte FC efectuó 108 pases correctos y recuperó 3 balones.
Rocco Ríos Novo se destacó también en el Bank of America Stadium. El portero de Inter Miami se lució al atajar 5 disparos y dar 44 pases correctos.
El técnico de Charlotte FC, Dean Smith, propuso una formación 4-3-3 con Kristijan Kahlina en el arco; Nathan Byrne, Tim Ream, Morrison Agyemang y Harry Toffolo en la línea defensiva; Ashley Westwood, Brandt Bronico y Pep Biel en el medio; y Idan Toklomati, Wilfried Zaha y Liel Abada en el ataque.
Por su parte, el equipo de Javier Mascherano salió a la cancha con un esquema 4-4-2 con Rocco Ríos Novo bajo los tres palos; Ian Fray, Gonzalo Luján, Noah Allen y Sergio Reguilón en defensa; Santiago Morales, David Ayala, Mateo Silvetti y David Ruiz-Ochoa en la mitad de cancha; y Luis Suárez y Daniel Pinter en la delantera.
El árbitro Guido Gonzales Jr. fue el encargado de supervisar el juego en el Bank of America Stadium.
En la siguiente fecha Charlotte FC se enfrentará de local ante New York Red Bulls, mientras que Miami jugará de visitante frente a New York City FC.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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