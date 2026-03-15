Sin muchas emociones, Charlotte FC e Inter Miami empataron 0-0

¡Nada para nadie! Charlotte FC y Miami igualaron sin goles en el Bank of America Stadium, por la semana 4 de la MLS.

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Ashley Westwood se alzó como el jugador más destacado del partido. El volante de Charlotte FC efectuó 108 pases correctos y recuperó 3 balones.

Rocco Ríos Novo se destacó también en el Bank of America Stadium. El portero de Inter Miami se lució al atajar 5 disparos y dar 44 pases correctos.

El técnico de Charlotte FC, Dean Smith, propuso una formación 4-3-3 con Kristijan Kahlina en el arco; Nathan Byrne, Tim Ream, Morrison Agyemang y Harry Toffolo en la línea defensiva; Ashley Westwood, Brandt Bronico y Pep Biel en el medio; y Idan Toklomati, Wilfried Zaha y Liel Abada en el ataque.

Por su parte, el equipo de Javier Mascherano salió a la cancha con un esquema 4-4-2 con Rocco Ríos Novo bajo los tres palos; Ian Fray, Gonzalo Luján, Noah Allen y Sergio Reguilón en defensa; Santiago Morales, David Ayala, Mateo Silvetti y David Ruiz-Ochoa en la mitad de cancha; y Luis Suárez y Daniel Pinter en la delantera.

El árbitro Guido Gonzales Jr. fue el encargado de supervisar el juego en el Bank of America Stadium.

En la siguiente fecha Charlotte FC se enfrentará de local ante New York Red Bulls, mientras que Miami jugará de visitante frente a New York City FC.

Cambios en Charlotte FC

70' 2T - Salieron Brandt Bronico por Djibril Diani y Liel Abada por Kerwin Vargas

81' 2T - Salieron Idan Toklomati por Archie Goodwin y Wilfried Zaha por Tyger Smalls

Amonestados en Charlotte FC:

32' 1T Wilfried Zaha (Conducta antideportiva), 37' 1T Ashley Westwood (Conducta antideportiva) y 31' 2T Harry Toffolo (Conducta antideportiva)

Cambios en Inter Miami

67' 2T - Salieron David Ruiz-Ochoa por Alexander Shaw y Sergio Reguilón por Cesar Abadia-Reda

72' 2T - Salieron David Ayala por Telasco Segovia y Santiago Morales por Germán Berterame

79' 2T - Salió Daniel Pinter por Tadeo Allende

Amonestados en Inter Miami:

4' 1T Mateo Silvetti (Conducta antideportiva) y 29' 2T Telasco Segovia (Conducta antideportiva)

Expulsado en Inter Miami:

46' 2T Javier Mascherano (Roja directa)

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FUENTE: BsAs (DataFactory)