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8 de julio de 2026 - 13:11
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Suiza desafía a Argentina, campeona defensora, por un lugar en semifinales

Argentina y Suiza se miden en el estadio Kansas City el sábado 11 de julio a las 22:00 (hora Argentina).

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Suiza desafía a Argentina, campeona defensora, por un lugar en semifinales
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Por la llave 4 del Mundial, Suiza y Argentina se enfrentan el sábado 11 de julio desde las 22:00 (hora Argentina), en el estadio Kansas City.

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El último duelo por los cuartos de final enfrenta a la Albiceleste, campeona defensora y la única selección sudamericana que sigue en carrera, ante La Nati, que busca alcanzar por primera vez las semifinales de un Mundial.

Argentina firmó una remontada épica ante Egipto para imponerse por 3-2 y avanzar a los cuartos de final. Lionel Messi volvió a ser decisivo: es el máximo goleador del Mundial 2026, con nueve tantos, y amplió su récord histórico en Copas del Mundo hasta los 21 goles.

El equipo de Lionel Scaloni llegó a esta instancia tras completar una fase de grupos impecable. Debutó con una goleada 3-0 sobre Argelia, venció 2-0 a Austria y cerró con un triunfo por 3-1 ante Jordania para avanzar con puntaje ideal. En los 16avos de final debió exigirse mucho más: derrotó 3-2 al debutante Cabo Verde en un duelo cargado de emociones.

Con las estrellas de 1978, 1986 y 2022 en el pecho, la Albiceleste va por un doble desafío: retener la corona y lograr el bicampeonato consecutivo, una gloria que hasta hoy solo han alcanzado Italia y Brasil.

Suiza, en tanto, selló su clasificación a los cuartos de final tras eliminar a Colombia en una dramática definición por penales, luego de igualar sin goles en los 120 minutos. El conjunto helvético mostró nuevamente una de sus principales virtudes en el torneo: la solidez defensiva, con apenas dos tantos recibidos en cinco partidos.

Los dirigidos por Murat Yakin también completaron una gran fase de grupos para quedarse con el primer lugar del Grupo B. Debutaron con un empate 1-1 frente a Qatar, luego golearon 4-1 a Bosnia y Herzegovina y cerraron con un triunfo por 2-1 sobre Canadá. En los 16avos de final confirmaron su buen momento al superar con autoridad por 2-0 a Argelia.

Ahora buscará alcanzar por primera vez las semifinales de una Copa del Mundo. Hasta aquí, su mejor actuación había sido llegar a los cuartos de final, instancia que había alcanzado en 1934 y 1938 (cuando el torneo se disputaba por eliminación directa) y en 1954, cuando fue anfitriona del Mundial.

Los resultados de Argentina en partidos del Mundial
  • Fase de Grupos: Argentina 3 vs Argelia 0 (16 de junio)
  • Fase de Grupos: Argentina 2 vs Austria 0 (22 de junio)
  • Fase de Grupos: Jordania 1 vs Argentina 3 (27 de junio)
  • Dieciseisavos de Final: Argentina 3 vs Cabo Verde 2 (3 de julio)
  • Octavos de Final: Argentina 3 vs Egipto 2 (7 de julio)
Los resultados de Suiza en partidos del Mundial
  • Fase de Grupos: Catar 1 vs Suiza 1 (13 de junio)
  • Fase de Grupos: Suiza 4 vs Bosnia-Herz. 1 (18 de junio)
  • Fase de Grupos: Suiza 2 vs Canadá 1 (24 de junio)
  • Dieciseisavos de Final: Suiza 2 vs Argelia 0 (3 de julio)
  • Octavos de Final: Suiza 0 vs Colombia 0 (4-3 en penales a favor de Suiza) (7 de julio)
Horario Argentina y Suiza, según país
  • Argentina: 22:00 horas
  • Colombia y Perú: 20:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 21:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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