Un ex Gimnasia de Jujuy será dirigido por Sebastián Battaglia en San Miguel

San Miguel oficializó a los nuevos refuerzos que iniciarán los trabajos de pretemporada bajo el mando de Sebastián Battaglia. Entre esos nombres, se encuentra Jorge Juárez, ex jugador de Gimnasia de Jujuy. El mediocampista no llegó a un acuerdo con la dirigencia del Lobo y en a fines del 2024 se desvinculó del equipo jujeño.

En ese marco, el jugador había realizado una publicación en sus redes sociales para despedirse del hincha Albiceleste. "Entre lágrimas vengo a despedirme con mucho dolor en el alma de este maravilloso club que me abrió las puertas por allá por el 2020 pasando 4 años increíbles, viviendo momentos únicos, momentos muy felices, me despido de esta que fue mi casa durante estos años y ustedes mi familia, me voy con la amargura de no poder cumplir con el objetivo más deseado que es el ascenso", fueron las primeras palabras del "Tucu".