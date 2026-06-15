Yael Falcón Pérez y la tecnología que validó un gol clave

La tecnología volvió a ser protagonista en el Mundial 2026 , pero detrás de una decisión acertada hubo un árbitro que supo interpretar la información disponible. El argentino Yael Falcón Pérez tuvo una destacada actuación en el triunfo de Suecia por 5 a 1 sobre Túnez, en Monterrey, al convalidar un gol que inicialmente había sido anulado por fuera de juego.

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La jugada ocurrió a los 39 minutos del segundo tiempo. Mattias Svanberg, que había ingresado minutos antes, definió dentro del área para marcar el cuarto tanto sueco. En primera instancia, el asistente argentino Facundo Rodríguez levantó la bandera al considerar que existía posición adelantada.

Sin embargo, Falcón Pérez actuó tal como indican los protocolos modernos: permitió que la acción concluyera y aguardó la revisión del VAR antes de tomar una decisión definitiva. Esa paciencia y correcta aplicación del reglamento resultaron determinantes para llegar a una resolución justa.

Las imágenes televisivas mostraban a Svanberg en aparente offside al momento del centro. No obstante, el análisis tecnológico reveló un detalle fundamental: antes de que el delantero definiera, la pelota había sido tocada por su compañero Alexander Isak. Ese contacto modificó por completo la interpretación de la jugada y dejó al atacante en posición reglamentaria.

La clave estuvo en el balón oficial Adidas Trionda, que incorpora un microchip capaz de transmitir información en tiempo real decenas de veces por segundo. Gracias a este sistema, los árbitros pudieron determinar con precisión el instante exacto en que Isak rozó la pelota, un detalle prácticamente imposible de detectar a simple vista.

A partir de ese dato, el sistema semiautomático de detección del fuera de juego cruzó la información con las posiciones de los futbolistas registradas por cámaras especiales e inteligencia artificial. El resultado fue concluyente: Svanberg estaba habilitado cuando recibió el balón antes de convertir.

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Falcón Pérez superó una prueba de máxima exigencia

Tras la revisión, Falcón Pérez explicó su decisión al público del estadio en inglés y confirmó el gol de Suecia. La resolución fue valorada por especialistas y observadores arbitrales, ya que combinó criterio, apego al reglamento y un uso adecuado de las herramientas tecnológicas disponibles.

La acción dejó una de las imágenes más representativas del nuevo arbitraje en el fútbol mundial. Lejos de reemplazar al juez, la tecnología actuó como una herramienta de apoyo para reducir el margen de error y garantizar mayor justicia deportiva.

En Monterrey, Yael Falcón Pérez demostró precisamente eso: la importancia de un árbitro preparado para interpretar correctamente la información que ofrece la tecnología y tomar la decisión adecuada en un escenario de máxima exigencia mundialista.