viernes 30 de enero de 2026

30 de enero de 2026 - 13:23
Tenis.

Djokovic lo hizo de nuevo: venció a Sinner y es finalista del Abierto de Australia

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El serbio Novak Djokovic volvió a demostrar por qué es uno de los máximos referentes de la historia del tenis mundial. En una semifinal vibrante, derrotó al italiano Jannik Sinner y se clasificó a la gran final del Abierto de Australia, tras más de cuatro horas de juego intenso en Melbourne.

El encuentro fue una verdadera batalla. Djokovic se impuso en cinco sets, alternando momentos de dominio con pasajes de sufrimiento ante un Sinner que mostró carácter, potencia y ambición, pero que volvió a chocar con la jerarquía del serbio en los puntos decisivos.

Un duelo de alto voltaje

Desde el inicio, el partido tuvo ritmo de final. Sinner salió agresivo, presionando con su derecha y buscando acortar los puntos, mientras Djokovic apostó a su habitual solidez desde el fondo de la cancha y a una defensa casi impenetrable.

El italiano logró incomodar al serbio durante largos tramos del encuentro, incluso llevándolo al límite físico. Sin embargo, Djokovic volvió a hacer gala de su fortaleza mental, manteniendo la calma cuando el marcador parecía inclinarse en su contra.

Novak Djokovic
La experiencia de Novak Djokovic marcó la diferencia

En los momentos clave, el serbio fue más preciso. Salvó break points determinantes, sostuvo su servicio bajo presión y aprovechó cada error de su rival. Esa capacidad para resolver en escenarios adversos terminó siendo decisiva para sellar su pase a una nueva final.

Sinner, pese a la derrota, dejó una imagen positiva y confirmó que sigue siendo uno de los grandes protagonistas del circuito. Su crecimiento es sostenido, aunque frente a Djokovic, la historia volvió a repetirse.

Djokovic va por otro capítulo histórico

Con este triunfo, Djokovic accede a una nueva final en Melbourne y queda a un paso de sumar otro título de Grand Slam a su impresionante palmarés. Su regularidad y vigencia, incluso ante rivales más jóvenes, siguen sorprendiendo al mundo del tenis.

El serbio buscará ahora coronar su recorrido en el torneo y reafirmar su dominio en el cemento australiano, un escenario que ya lo vio campeón en múltiples ocasiones.

Finales de Novak Djokovic en el Abierto de Australia

  • 2008 - Novak Djokovic a Jo-Wilfried Tsonga
  • 2011 - Novak Djokovic a Andy Murray
  • 2012 - Novak Djokovic a Rafael Nadal
  • 2013 - Novak Djokovic a Andy Murray
  • 2015 - Novak Djokovic a Andy Murray
  • 2016 - Novak Djokovic a Andy Murray
  • 2019 - Novak Djokovic a Rafael Nadal
  • 2020 - Novak Djokovic a Dominic Thiem
  • 2021 - Novak Djokovic a Daniil Medvedev
  • 2023 - Novak Djokovic a Stefanos Tsitsipas
  • 2026 - Novak Djokovic o Carlos Alcaraz

