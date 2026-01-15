jueves 15 de enero de 2026

15 de enero de 2026 - 10:09
Importante.

Dos rutas de Jujuy están intransitables hace una semana: cuáles son

Siguiendo los avisos diarios de la transitabilidad en Jujuy, se reportan cortes hace una semana en dos rutas de la provincia.

Gabriela Bernasconi
Gabriela Bernasconi
Dos tramos de Ruta 40 intransitables en Jujuy

Dos tramos de Ruta 40 intransitables en Jujuy

Desde el pasado 7 de enero, dos sectores de la Ruta Nacional 40 permanecen completamente intransitables en Jujuy. Según informaron los referentes provinciales, la situación —que se mantiene hasta la fecha— se debe a la crecida de los ríos que atraviesan esos puntos del corredor vial.

ruta 40 (1)

Qué rutas de Jujuy están cortadas hace una semana: los detalles

De acuerdo con los reportes oficiales, los tramos afectados permanecen sin paso vehicular debido al caudal del agua, que impide la circulación segura. Los sectores cortados son los siguientes:

  • Ruta Nacional 40, altura Río San Juan de Oro.
  • Ruta Nacional 40, entre el Cañadón y Paicone.

Es importante indicar a quienes deban transitar por la zona, que deben extremar los recaudos y evitar estos tramos, ya que el corte continúa vigente y no hay reporte de cuándo será habilitado el paso.

ruta 40 paicone

El camino por la Ruta 40 hacia Paicone y El Cañadón

Para llegar al sector de Cañadón-Paicone, en la puna jujeña, departamento Santa Catalina, se toma primero la Ruta Nacional 9 norte hacia Abra Pampa -aproximadamente unos 215 km de asfalto y 3 horas de recorrido-. Desde Abra Pampa, se ingresa a la Ruta Nacional 40, por un camino de ripio, hacia Paicone -alrededor de 130 km adicionales, 4 horas-.

El tramo final incluye la Quebrada de Paicone, con 11 km por el lecho seco del río entre paredones multicolores de cenizas volcánicas.

paicone ruta 40

