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1 de septiembre de 2026 - 20:04
Fanatismo.

Efecto Lionel Messi en Jujuy: creció la demanda de tatuajes tras anunciar su retiro de la Selección

Una tatuadora jujeña contó a Canal 4 que aumentaron las consultas, los turnos y habló sobre los diseños más pedidos.

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Canal 4 habló con María Ester, tatuadora, quien aseguró que las consultas crecieron y que ya cuentan con turnos reservados durante toda la semana. “Muchísima demanda. Esta semana tenemos turnos tomados hasta el sábado”, explicó.

Entre quienes llegan al estudio hay personas de distintas edades y géneros, interesadas en llevar en la piel algún símbolo relacionado con Messi y su paso por la Selección.

La cara y la firma de Messi, entre lo más pedido

La variedad de diseños también aumentó. Entre los tatuajes más elegidos aparecen opciones pequeñas y minimalistas, pero también trabajos de mayor tamaño y complejidad.

Me piden la firma, la pelotita, el rostro a full, siempre”, detalló María Ester. A esos diseños se suman la estrella, el escudo argentino y hasta reproducciones de algunos de los tatuajes que el propio futbolista lleva en su cuerpo.

Tatuajes de Lionel Messi.

Tatuajes de Lionel Messi.

Los tatuajes que tiene Messi en el brazo, los tribales, todo eso también está a full”, aseguró. Según explicó, anteriormente ya existían pedidos vinculados con el jugador, pero después del anuncio creció especialmente el interés por tatuarse su rostro.

¿Cuánto cuesta hacerse un tatuaje de Messi?

Los precios dependen del tamaño, el diseño y la complejidad del trabajo. Según indicó la tatuadora, los valores comienzan alrededor de los $30.000, principalmente para las opciones más pequeñas.

En el caso de un retrato de Lionel Messi, el costo puede alcanzar aproximadamente los $180.000. “Va a variar siempre”, aclaró María Ester, ya que cada diseño requiere una evaluación particular.

Un tatuaje del rostro puede demandar alrededor de dos horas de trabajo, aunque el tiempo también depende de la tolerancia de cada persona y de su experiencia previa con tatuajes.

La demanda, mientras tanto, sigue creciendo. “Vienen a preguntar, están consultando a diario”, contó la tatuadora, reflejando cómo la despedida de Messi de la Selección también comenzó a dejar su marca en la piel de los fanáticos jujeños.

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