viernes 28 de noviembre de 2025

28 de noviembre de 2025 - 16:37
Streaming.

El actor Macaulay Culkin habló sobre la secuela de Mi Pobre Angelito: "Lo que necesito"

El reconocido artista se refirió al clásico navideño y, además de mencionar una posible secuela, propuso una historia totalmente nueva.

Redacción de TodoJujuy
Macaulay Culkin se refirió a la secuela de Mi pobre angelito.

Al llegar diciembre, empieza a sentirse con más fuerza el ambiente festivo. Junto a él vuelven, como cada año, los títulos emblemáticos de esta época, entre los cuales está Mi Pobre Angelito. Este film de los años 90 cuenta la historia de un chico que queda solo en su casa por un descuido familiar y termina enfrentándose a dos delincuentes bastante ineptos.

Más de tres décadas después de encarnar a Kevin McCallister, Macaulay Culkin sorprendió al público al admitir que estaría dispuesto a hacer una nueva continuación, e incluso deslizó una idea diferente para el argumento.

El actor Macaulay Culkin, sobre Mi Pobre Angelito

En su recorrido con el espectáculo Una Noche Nostálgica con Macaulay Culkin, el intérprete fue contundente: aseguró que retomar exactamente el mismo rol “no le haría ninguna gracia”, y que solo aceptaría volver a ese universo si la propuesta fuera, en sus palabras, “perfecta”.

En esa línea, manifestó: “Tengo una idea. Soy viudo o divorciado. Estoy criando a un hijo y todo eso. Trabajo muy duro y no le presto suficiente atención, y el niño se enoja conmigo, y luego me quedo fuera. [El hijo de Kevin] no me deja entrar... y es él quien me tiende trampas”.

Según explicó Culkin, la historia giraría en torno a un Kevin ya mayor, atravesando una etapa de viudez o separación, que termina quedando fuera de su propio hogar. El elemento clásico de las trampas seguiría presente, aunque aplicado a un escenario más personal: sería su hijo quien las diseñaría como forma de reprocharle la falta de atención.

“La casa es una especie de metáfora de nuestra relación y el objetivo sería volver al corazón de su hijo”, señaló Culkin, remarcando que es la única propuesta que realmente le despierta interés: “No soy completamente alérgico a ella, es justo lo que necesito”.

Mi Pobre Angelito, un trampolín a la fama mundial para el actor

La saga Mi Pobre Angelito impulsó a Macaulay Culkin a la fama mundial y lo transformó en uno de los niños actores mejor remunerados de los años 90. La primera entrega se convirtió en un éxito rotundo, acumulando 476 millones de dólares en taquilla alrededor del planeta y posicionándose como la segunda película más vista de 1990.

Mi pobre angelito, una de las películas más taquillera de la historia.

Culkin volvió a encarnar a Kevin McCallister en la continuación estrenada en 1992, Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York. En esta nueva historia, el protagonista no es abandonado por error, sino que termina abordando equivocadamente un vuelo con destino a Nueva York y decide aprovecharlo para vivir una aventura.

Lo que Kevin desconoce es que allí se cruzará nuevamente con los dos ladrones que intentaron irrumpir en su casa en la primera película. Esta vez, el dúo planea otro golpe y, todavía dolidos por la derrota anterior, busca darle al chico una “sorpresa” en plena Navidad.

A lo largo del tiempo se lanzaron cuatro continuaciones adicionales, estrenadas en 1997, 2002, 2012 y 2021. No obstante, ninguno de los intérpretes originales volvió a participar y estas producciones jamás alcanzaron la popularidad de las dos primeras entregas.

Mi Pobre Angelito, un clásico de Navidad.

Dónde ver Mi pobre angelito en línea

La película Mi pobre angelito puede disfrutarse en formato digital. Las dos cintas iniciales —las más recordadas por el público— se encuentran disponibles en Disney+, por lo que basta con contar con una membresía activa para acceder a ellas.

Además, en Disney+ figuran cuatro adaptaciones adicionales de este clásico navideño, protagonizadas por otros niños. La plataforma también incluye más títulos ambientados en las fiestas, perfectos para esta temporada, como Noelle y Santa Cláusula.

