El fuerte mensaje de Ricardo Caruso Lombardi: "Respeten a Gimnasia de Jujuy"

Ricardo Caruso Lombardi

Ricardo Caruso Lombardi volvió a dejar un duro mensaje en sus redes sociales respecto a lo sucedido en el partido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn. El exentrenador arremetió contra el árbitro Lucas Comesaña, asegurando que en el entretiempo “lo llamaron para que suspenda el encuentro” por los cuartos de final del Reducido.

Qué dijo Ricardo Caruso Lombardi sobre Gimnasia de Jujuy y Lucas Comesaña En primera instancia, Caruso Lombardi inició su descargo expresando: “Lo importante sería que respeten a Gimnasia de Jujuy”. Luego apuntó contra el árbitro del partido que fue suspendido en el Estadio 23 de Agosto: “Que Comesaña diga la verdad, que lo llamaron por teléfono para que suspenda el partido y después se encargaban ellos de cocinarlo en el Tribunal de Disciplina. Esa es la realidad de lo que está pasando con ese partido”.

El mensaje completo en contra de AFA y Lucas Comesaña El descargo de Ricardo Caruso Lombardi El día de la suspensión Caruso Lombardi también habló El pasado domingo 19 de octubre tras la suspensión del partido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Mardyn, Ricardo Caruso Lombardi utilizó su cuenta de X (ex Twitter) para reaccionar al escándalo que sacudió al fútbol de la Primera Nacional. Con ironía y tono crítico, apuntó contra el arbitraje y volvió a poner en duda la transparencia del torneo.

Pobre fútbol argentino , mandan a un árbitro a hacer los deberes , el árbitro dijo prefiero que vea si salimos vivos de Jujuy antes que el comandante piedrita nos eche del referato, , , lo suspendió ? X eso o Porq le dijo boliviano a un alcanza pelotas y lo denunciaron ? — R Caruso Lombardi (@LombaCaruso) October 19, 2025 La situación generó repercusión nacional, no solo por la gravedad de la denuncia, sino por una advertencia que había hecho días atrás el técnico Ricardo Caruso Lombardi. En el programa La Voz del Estadio, el exentrenador ya había anticipado: "a Madryn le van a dar una mano para ascender".

