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8 de junio de 2026 - 14:03
Política.

El oficialismo salió al cruce de Canedi y cuestionó su desempeño en la Legislatura

El presidente del bloque Frente Jujuy Crece, Santiago Jubert, respondió a los planteos del diputado de La Libertad Avanza, Federico Canedi, y sostuvo que sus críticas al funcionamiento legislativo contrastan con sus niveles de asistencia y la producción parlamentaria de su espacio político.

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"Canedi se supera día a día, perfeccionando el arte del cinismo político", afirmó Jubert al referirse a los pedidos públicos del legislador libertario para que se convoquen más sesiones en la Legislatura.

En ese sentido, el diputado recordó que el presidente de la Legislatura ya le explicó personalmente que no existe ningún impedimento para convocar una sesión, siempre y cuando sea solicitada por un bloque parlamentario.

Pero claro, para pedir una sesión hay que redactar, hay que gestionar y, por sobre todo, hay que trabajar, algo que en su agenda no figura. Pero claro, para pedir una sesión hay que redactar, hay que gestionar y, por sobre todo, hay que trabajar, algo que en su agenda no figura.

Asimismo, consideró que Canedi "se llena la boca exigiendo más sesiones en la Legislatura, en un despliegue de hipocresía que ya roza el absurdo", mientras que, según indicó, su actividad parlamentaria no refleja ese compromiso.

Cuestionamientos por las ausencias

Jubert aseguró que los registros legislativos muestran una realidad diferente a la planteada por el diputado de La Libertad Avanza.

Los datos no mienten y la realidad es demoledora para el diputado que responde a Manuel Quintar, que faltó al 20% de las sesiones. Los datos no mienten y la realidad es demoledora para el diputado que responde a Manuel Quintar, que faltó al 20% de las sesiones.

Además, agregó sobre el tema planteado por Canedi que "esto es el típico busca de la política que vive del ruido mediático".

Críticas a la producción legislativa

El presidente del bloque oficialista también puso el foco en la cantidad de iniciativas impulsadas por La Libertad Avanza en la Legislatura provincial.

Mientras el resto de los diputados nos empeñamos en trabajar seriamente en las sesiones y en las comisiones, él pasea por un desierto legislativo. Mientras el resto de los diputados nos empeñamos en trabajar seriamente en las sesiones y en las comisiones, él pasea por un desierto legislativo.

Asimismo, destacó que en lo que va del año los legisladores de ese espacio presentaron 27 proyectos de ley. "Esta cifra muestra una labor parlamentaria notoriamente pobre y vergonzosa si se la compara con otros bloques de la Casa de Piedra, que ya registran entre 70 y 109 proyectos de ley ingresados", puntualizó.

Finalmente, Jubert concluyó sus críticas señalando que "a Canedi la gestión le queda grande y el traje de legislador muy holgado, en una provincia que necesita que sus representantes vayan a laburar".

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