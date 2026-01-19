lunes 19 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de enero de 2026 - 17:43
Hogar.

El truco japonés para enfriar la entrada del hogar sin aire acondicionado

Una práctica ancestral usa el poder de la evaporación del agua para reducir la temperatura y crear frescura en días de calor intenso, sin consumir electricidad.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El truco japonés para enfriar la entrada del hogar sin aire acondicionado.

El truco japonés para enfriar la entrada del hogar sin aire acondicionado.

Conservar un hogar fresco cuando las temperaturas exteriores se disparan puede resultar todo un desafío. El calor se acumula en los suelos, aceras y muros, haciendo que el interior de la vivienda se sienta agobiante incluso por la noche. Afortunadamente, hay estrategias sencillas y naturales que permiten mitigar esta sensación de calor.

Lee además
El truco para aprovechar la cortina de la bañera antes de tirarla.
Hogar.

Truco útil: ¿Cómo dar una segunda vida a las cortinas de baño antes de tirarla?
Cómo hacer para revivir el plástico del auto con solo tres ingredientes.
Hogar.

Recuperá el brillo del plástico del auto con un truco casero: solo necesitas 3 ingredientes

Entre ellas destaca el uchimizu, una costumbre ancestral japonesa que se ha transmitido de padres a hijos y que ha vuelto a ponerse de moda cada vez que llegan las olas de calor.

El uchimizu consiste en rociar el suelo con agua al amanecer o al atardecer para cambiar la temperatura ambiente.

Qué es el uchimizu y por qué funciona

El uchimizu es una práctica que consiste en verter agua sobre la entrada de la vivienda, la acera o el patio con el objetivo de enfriar el entorno. Su funcionamiento se basa en un principio físico simple: la evaporación.

A medida que el agua se evapora, extrae parte del calor acumulado en el suelo, provocando una sensación inmediata de frescura en el aire circundante. Este efecto se nota especialmente en las áreas cercanas a puertas, ventanas y accesos exteriores.

En Japón, el uchimizu es una tradición habitual en barrios antiguos de Tokio y otras ciudades, y en ocasiones se realiza de manera comunitaria durante las jornadas de calor intenso.

Por qué recomiendan este truco en días de calor.

Cómo hacer el uchimizu, paso a paso

El procedimiento es muy sencillo y no demanda ningún utensilio sofisticado:

  • Colocar agua en un balde o regadera.
  • Distribuirla de manera uniforme sobre la puerta de acceso, la acera o el patio.
  • Permitir que el líquido se evapore, generando una sensación de frescura en el entorno.

Al humedecer el piso, se logra que la temperatura descienda ligeramente y que el ambiente se perciba más cómodo, especialmente en los sectores próximos a la puerta de la vivienda.

Se trata de una técnica tradicional que aprovecha la evaporación del agua para bajar la temperatura ambiente.

En la tradición japonesa, se aconseja realizar esta práctica temprano por la mañana o al caer la tarde, momentos en los que la radiación solar es menor y el frescor generado se nota con mayor intensidad.

Por qué recomiendan este truco en días de calor

Al mojar el suelo, se consigue que la temperatura baje unos grados y que el aire circundante se sienta más agradable, sobre todo cerca de las entradas de la casa.

En Japón, se sugiere llevar a cabo esta costumbre durante la mañana temprano o al atardecer, cuando el sol no calienta tanto y el efecto refrescante se percibe con mayor claridad.

El truco que usan en Japón para refrescar la entrada de la casa en días de calor extremo.
  • Ayuda a reducir el uso de sistemas de refrigeración
  • No genera costos adicionales
  • Puede repetirse varias veces al día

Lo fundamental es emplear el agua de manera consciente. En la cultura japonesa, es común aprovechar el agua utilizada para lavar frutas, verduras o ropa, reduciendo el desperdicio y preservando los recursos disponibles.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Truco útil: ¿Cómo dar una segunda vida a las cortinas de baño antes de tirarla?

Recuperá el brillo del plástico del auto con un truco casero: solo necesitas 3 ingredientes

El increíble y simple truco viral de TikTok para sacar las cucarachas de tu casa

Quini 6: un ganador se llevó más de $380 millones en el Siempre Sale este domingo 18 de enero

Ranking de celulares más valorados por su durabilidad

Lo que se lee ahora
Blue Monday, el día más triste del año.
Redes.

Hoy es el día más triste del año: por qué se celebra el Blue Monday

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Terrible choque en la Ruta 9/34 en Salta.
Salta.

Terrible choque entre un colectivo y dos camionetas en Ruta 34

Hay rutas intransitables en Jujuy por la crecida de ríos y arroyos video
Atención.

Hay rutas intransitables en Jujuy por la crecida de ríos y arroyos

Crecida en Lozano. video
A estar atentos.

Ríos crecidos y rutas cortadas por la lluvia en Jujuy

Anuario Escolar 2026 en Jujuy. video
Educación.

¡Cambiaron la fecha! Las clases empezarán el 2 de marzo en Jujuy

Retienen en Buenos Aires dos colectivos que viajaban a Jujuy con graves fallas de seguridad. video
Transporte.

Retienen en Buenos Aires dos colectivos que viajaban a Jujuy con graves fallas de seguridad

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel