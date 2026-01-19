El truco japonés para enfriar la entrada del hogar sin aire acondicionado.

Conservar un hogar fresco cuando las temperaturas exteriores se disparan puede resultar todo un desafío . El calor se acumula en los suelos, aceras y muros , haciendo que el interior de la vivienda se sienta agobiante incluso por la noche . Afortunadamente, hay estrategias sencillas y naturales que permiten mitigar esta sensación de calor .

Entre ellas destaca el uchimizu , una costumbre ancestral japonesa que se ha transmitido de padres a hijos y que ha vuelto a ponerse de moda cada vez que llegan las olas de calor .

El uchimizu es una práctica que consiste en verter agua sobre la entrada de la vivienda, la acera o el patio con el objetivo de enfriar el entorno . Su funcionamiento se basa en un principio físico simple : la evaporación .

El uchimizu consiste en rociar el suelo con agua al amanecer o al atardecer para cambiar la temperatura ambiente.

A medida que el agua se evapora, extrae parte del calor acumulado en el suelo , provocando una sensación inmediata de frescura en el aire circundante . Este efecto se nota especialmente en las áreas cercanas a puertas, ventanas y accesos exteriores .

En Japón, el uchimizu es una tradición habitual en barrios antiguos de Tokio y otras ciudades, y en ocasiones se realiza de manera comunitaria durante las jornadas de calor intenso.

Cómo hacer el uchimizu, paso a paso

El procedimiento es muy sencillo y no demanda ningún utensilio sofisticado:

Colocar agua en un balde o regadera.

Distribuirla de manera uniforme sobre la puerta de acceso, la acera o el patio.

Permitir que el líquido se evapore, generando una sensación de frescura en el entorno.

Al humedecer el piso, se logra que la temperatura descienda ligeramente y que el ambiente se perciba más cómodo, especialmente en los sectores próximos a la puerta de la vivienda.

Se trata de una técnica tradicional que aprovecha la evaporación del agua para bajar la temperatura ambiente.

En la tradición japonesa, se aconseja realizar esta práctica temprano por la mañana o al caer la tarde, momentos en los que la radiación solar es menor y el frescor generado se nota con mayor intensidad.

Al mojar el suelo, se consigue que la temperatura baje unos grados y que el aire circundante se sienta más agradable, sobre todo cerca de las entradas de la casa.

En Japón, se sugiere llevar a cabo esta costumbre durante la mañana temprano o al atardecer, cuando el sol no calienta tanto y el efecto refrescante se percibe con mayor claridad.

El truco que usan en Japón para refrescar la entrada de la casa en días de calor extremo.

Ayuda a reducir el uso de sistemas de refrigeración

de No genera costos adicionales

Puede repetirse varias veces al día

Lo fundamental es emplear el agua de manera consciente. En la cultura japonesa, es común aprovechar el agua utilizada para lavar frutas, verduras o ropa, reduciendo el desperdicio y preservando los recursos disponibles.