En Salta investigan cómo mejorar el adobe para construir casas más seguras

La Universidad Nacional de Salta analiza la resistencia y las características de adobes elaborados en distintas localidades. El objetivo es generar información técnica que permita mejorar su uso y avanzar hacia una normativa específica.

Aunque el hormigón y otros materiales modernos fueron desplazando progresivamente al adobe, este sistema constructivo continúa presente en los Valles Calchaquíes y otras zonas del interior de Salta. En distintas comunidades, además, se mantienen técnicas de fabricación transmitidas de generación en generación.

Ante esta realidad, investigadores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) trabajan para conocer con mayor precisión las propiedades del adobe y determinar cómo puede utilizarse de manera más segura.

El equipo estudió piezas elaboradas con tierras de San Carlos y de El Rosal, cerca de Alfarcito. Aunque ambos materiales son adobes, presentaron diferencias en su composición: una de las muestras tenía mayor contenido de arcilla, mientras que la otra era más limosa y contaba con una mayor presencia de material grueso.

Las piezas fueron fabricadas por pobladores de cada localidad mediante técnicas tradicionales. A partir de estas muestras, los investigadores analizaron las características de los suelos y realizaron ensayos mecánicos sobre los adobes y pequeños muros.

El objetivo principal es determinar su resistencia a la compresión y evaluar alternativas que permitan mejorar sus propiedades sin modificar la esencia del sistema constructivo.

La falta de una normativa específica

Uno de los principales desafíos identificados por el proyecto es la ausencia de una normativa argentina específica para la construcción con adobe. Para los ensayos, los investigadores tomaron como referencia la normativa peruana NTE 080.

Desde la UNSa remarcan que el objetivo no es plantear al adobe como reemplazo del hormigón, sino analizar de qué manera puede incorporarse de forma segura a una construcción. En este sentido, proponen que pueda utilizarse como elemento de cerramiento dentro de estructuras que cuenten con un sistema sismorresistente adecuado.

Buscan alternativas para aumentar su resistencia

La investigación también contempla el análisis de diferentes sistemas constructivos que pueden combinarse con cerramientos de tierra, como estructuras de madera y quinchas.

Además, se estudia la incorporación de pequeñas cantidades de materiales cementantes y fibras vegetales disponibles en la región para determinar si permiten mejorar la resistencia de los adobes.

El impacto en las viviendas existentes

La falta de regulación también genera dificultades para familias que viven en construcciones de adobe. En algunos casos, las viviendas no pueden ser formalmente aprobadas, lo que complica procesos como la subdivisión de terrenos heredados o la titularización de propiedades.

Por este motivo, uno de los objetivos a futuro es generar información técnica que sirva como base para discutir una regulación específica. La propuesta apunta a establecer parámetros que permitan avalar el uso del adobe bajo determinadas condiciones.

También estudian su comportamiento térmico

El proyecto incorporó además el análisis de la conductividad térmica del adobe. Los investigadores buscan determinar cómo se comporta el material frente a las variaciones de temperatura, teniendo en cuenta una de sus características más valoradas: su capacidad para conservar el calor durante el invierno y mantener ambientes más frescos durante el verano.

Otro aspecto estudiado es el impacto de la humedad. En muchas viviendas tradicionales de los Valles Calchaquíes se utilizan bases de piedra para evitar que el agua ascienda desde el suelo hacia las paredes de adobe.

Una investigación que continuará hasta 2027

El proyecto “Caracterización física-mecánica de adobes con tierras crudas en localidades de la provincia de Salta: propuesta de mejoramiento de sus propiedades con vista a una construcción sustentable y segura” comenzó a ejecutarse en 2025 y se extenderá hasta 2027.

La iniciativa es financiada por el Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de Salta (CIUNSa) y está dirigida por la doctora Silvina Echazú Lamas, junto a un equipo integrado por docentes, investigadores, estudiantes y colaboradores de la Facultad de Ingeniería.

Además de generar datos sobre resistencia y comportamiento térmico, el proyecto contempla capacitar a pobladores, proveedores y técnicos para mejorar la fabricación y utilización del adobe. El objetivo final es aportar conocimiento que permita preservar una técnica constructiva tradicional, pero bajo condiciones de mayor seguridad y con un posible marco normativo.