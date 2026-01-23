Facundo Arana y María Susini pusieron fin a su matrimonio: qué pasó

En la actualidad, Facundo Arana lleva un perfil bajo , distante de la exposición pública y de la agenda del espectáculo, dedicado casi por completo a su intimidad y al proyecto familiar que construyó con María Susini . No obstante, en las últimas horas el actor volvió a ser noticia luego de que se conociera la finalización de su matrimonio con la modelo.

La historia con quien también es la madre de sus tres hijos ( India , Yaco y Moro) había comenzado en 2007 , poco tiempo después de que Arana cerrara una relación de diez años con la actriz Isabel Macedo , quien en la actualidad comparte su vida con el exgobernador salteño Juan Manuel Urtubey .

En ese contexto, Facundo cruzó su camino con María Susini , a quien dos personas de su círculo —por separado— intentaron acercarle, seguros de que encajaba a la perfección con él. Cuando finalmente coincidieron, el vínculo surgió de manera natural y sin vueltas.

Así, el actor y la modelo blanquearon su romance el 20 de diciembre de 2012 , luego de una propuesta tan original como romántica realizada en el Monte Everest , y a partir de ese momento eligieron transitar la relación lejos del foco mediático , cuidando la intimidad y manteniendo un bajo perfil .

Sin embargo, tras casi veinte años de proyecto en común, Facundo y María habrían optado por poner punto final a su matrimonio y seguir rumbos distintos. “Ellos se llevan bárbaro y no hay ningún problema pero el amor se terminó”, aseguró el panelista Pepe Ochoa en LAM (América TV) al referirse a la separación.

“Ellos obviamente se quieren mucho e intentaron seguir adelante, pero no funcionan más como pareja”, agregó el panelista, antes de revelar que la modelo empezó a comunicar la separación dentro de su entorno más cercano.

En esa misma línea, Ochoa explicó: “Ella empieza a hablar del tema. De hecho, ella habló mucho al respecto en un viaje y él todavía está reticente con esta situación, pero bueno, se terminó el amor”. Asimismo, Pepe subrayó que, pese a haber decidido ponerle punto final al matrimonio, entre Facundo y María no existen conflictos ni tensiones personales.

Por ese motivo, Susini estaría actualmente en Mar del Plata junto a Arana, quien tiene programada una presentación en vivo con su banda el viernes 23 de enero en el escenario de Ogham Riders.

La historia de amor entre Facundo Arana y María Susini

Tras ponerle fin en 2006 a su relación de casi una década con Isabel Macedo, Facundo Arana optó por atravesar una etapa de introspección y distancia del plano sentimental. No obstante, un año más tarde, su camino volvió a alinearse con el de María Susini.

“Un amigo me llama y me dice: 'Tengo a la mujer de tu vida para presentarte'”, evocó el actor tiempo después. Aun así, ese primer intento quedó trunco: Arana viajó desde Mar del Plata, donde estaba realizando temporada teatral, hasta Pinamar para conocerla, pero cuando llegó ella ya se había marchado.

Sin embargo, la historia tuvo revancha y sus caminos volvieron a cruzarse en un asado que organizó otro amigo del actor. Aquella vez, María Susini apareció con más de dos horas de demora, luego de haberse caído mientras patinaba, accidente que le provocó una lesión importante en una de sus manos.

Facundo Arana junto a María Susini y sus tres hijos en común.

Con la naturalidad de alguien habituado a golpes y raspones por su vida al aire libre, Facundo Arana se ofreció a asistirla. Al retirarle el pañuelo que cubría la herida, advirtió que tenía varios pequeños palos incrustados profundamente y, sin vacilar, comenzó a extraerlos uno por uno.

“Había mucha sangre y me sorprendo porque no grita. Cuando la miro, veo que le cae una lágrima con una sonrisa y me enamoré, me volví loco. Pensé que me había enfermado, que me había partido un rayo. Yo la vi y supe que era ella”, relató el actor al recordar ese momento tan personal que dio inicio a una historia de amor que se extendió por casi dos décadas.

Coherentes con su costado inquieto y amante de la adrenalina, eligieron el paracaidismo para su primer encuentro formal. Desde entonces, la relación tomó velocidad: comenzaron a vivir juntos y en 2008 nació India. Un año más tarde, en octubre, la familia se agrandó con la llegada de los mellizos Yaco y Moro.

Decidido a avanzar hacia el compromiso, Facundo ideó una propuesta fuera de lo común. Su plan era llevar la bandera de su acción solidaria hasta el Everest y sorprender a María con un pedido de casamiento en la cima, con dos anillos escondidos en la mochila. Sin embargo, un preedema pulmonar y cerebral truncó tanto la travesía como ese sueño.

Nada de eso impidió que el casamiento se concretara: una vez restablecido y acompañado de cerca por Susini durante la recuperación, ambos regresaron a la montaña en helicóptero. Allí, en lo más alto del Everest, Facundo le hizo la propuesta y María aceptó sin dudar.

Tiempo después, sellaron su historia con una ceremonia celebrada el 22 de diciembre de 2012 en el barrio cerrado Altamira, en Tigre, luego de haber formalizado la unión por civil dos días antes.