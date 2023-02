Fede Bal y su atracción con las mujeres: "lo heredé de mi papá"

image.png

Con esta característica de su perfil expuesta, indicó que apuntaba a “lo buen anfitrión” que era su padre, sin que ello requiera directamente al tema sexual. En esa línea, comentó que hay aspectos de su personalidad que tienen que ver con la sangre de su madre, y que en conjunto son la explicación de su forma de ser.

“Muchas veces dije que aprendí lo bueno y lo malo de mis viejos, hoy en día siento que en algunas caí igual que ellos y en otra creo que hago la diferencia”, dijo el actor. También admitió que en muchas ocasiones sus comportamientos le generan rechazo.

Sofía Aldrey recibía advertencias sobre Fede Bal: “Dos mundos opuestos”

Hace ya varios días, Sofía Aldrey se enteró que Fede Bal le era infiel y le hizo la cruz. La confirmación del engaño estaba en las pruebas que tenía en la computadora que compartían en la casa de Ingeniero Maschwitz, y sin dudar sacó capturas y se las envió a distintos panelistas.

image.png

Después, el periodista Baby Etchecopar informó que la familia Aldrey -de la cual es muy cercano- estuvo cuatro años alertándo a la joven respecto al escandaloso prontuario amoroso del actor.

“Ellos están muy mal. Es un apellido conocido, están enojados. No conozco gente que tenga perfil más bajo y sean más correctos que los Aldrey. La mamá es abogada y el papá empresario. Hasta la casa parece de clase media. Les da vergüenza hablar del tema”, comentó cuando le preguntaron sobre la situación.

En la parte final de sus palabras, resaltó que él también habló con Sofía para que reaccione y se diera cuenta de las jugadas sucias de Fede Bal. “Le decían ‘la novia de Fede Bal’ y ella no es un botín de guerra. Llegaba Navidad y Año Nuevo, venía a pasarla con nosotros, y le preguntaba cuándo venía Fede Bal y me decía ‘no hoy no puede porque...’. ‘¿No te das cuenta que sos una pelo…?’, le respondía. No sé dónde conoció Sofía a este pibe. Son dos mundos opuestos”, terminó diciendo indignado.