Qué pasó con la hermana de Lionel Messi

María Sol Messi, hermana menor de Lionel Messi, sufrió un accidente de tránsito en Miami mientras manejaba su camioneta y como consecuencia padeció quemaduras y fracturas en la columna y el talón . El episodio obligó a suspender su casamiento, programado para el próximo 3 de enero en la ciudad de Rosario, Santa Fe. La joven se encuentra fuera de peligro, pero deberá atravesar un proceso de rehabilitación por las lesiones sufridas.

La información se conoció a través del periodista Ángel de Brito en el programa LAM y luego fue confirmada por Celia Cuccittini, madre de María Sol y del capitán de la Selección Argentina.

De acuerdo a los datos confirmados por la familia, María Sol Messi se descompensó mientras conducía y terminó impactando contra una pared . A raíz del choque, sufrió una quemadura en una de sus muñecas, la fractura de dos vértebras y una lesión en el talón.

Si bien las lesiones no ponen en riesgo su vida, el cuadro clínico requiere controles médicos y un tratamiento de rehabilitación, motivo por el cual la boda prevista debió quedar en suspenso.

A diferencia de su hermano, María Sol Messi mantiene un perfil bajo y una vida alejada de la exposición mediática. Reside en Rosario y desarrolla su actividad como empresaria y diseñadora de moda. Es la creadora y dueña de la marca de trajes de baño femeninos Bikinis Río.

Su actividad profesional combina diseño, gestión comercial y presencia en el ámbito emprendedor, siempre con bajo nivel de exposición pública.

La boda que quedó postergada en Rosario

María Sol tenía previsto casarse el 3 de enero próximo en Rosario junto a Julián “Tuli” Arellano, su pareja desde hace más de una década. Tras el accidente, la joven viajó a la Argentina junto al resto de la familia para pasar las fiestas y continuar su recuperación.

La decisión de suspender el evento respondió exclusivamente a cuestiones de salud y al tiempo necesario para su rehabilitación física.

Quién es Julián “Tuli” Arellano

Julián Arellano mantiene un vínculo cercano con la familia Messi desde la adolescencia. Compartió el barrio La Bajada, en el sur rosarino, con María Sol y también con Lionel, con quien coincidió en el club de barrio durante sus años de formación.

Actualmente se desempeña como técnico de la categoría Sub 19 del Inter Miami, institución donde también desarrolla su carrera Lionel Messi. Arellano estuvo presente en la boda de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, celebrada el 30 de junio de 2017.

Lionel Messi ya se encuentra en Rosario

Lionel Messi arribó a la Argentina el pasado 17 de diciembre para pasar las fiestas junto a su familia. El futbolista llegó a Santa Fe en un avión privado acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos, con una estadía prevista hasta el 10 de enero.

El capitán argentino culminó recientemente una extensa temporada con el Inter Miami, equipo con el que obtuvo el título de la MLS Cup tras la final ante Vancouver Whitecaps.

Durante su estadía en el país, Messi aprovecha el receso para descansar antes de la pretemporada con Las Garzas y la preparación rumbo al Mundial 2026. Su regreso a la Argentina se produjo luego de una gira internacional por la India, conocida como “GOAT Tour”, junto a Rodrigo De Paul y Luis Suárez.

En ese país asiático, al futbolista le erigieron una estatua de 21 metros de altura, la más grande dedicada a su figura, según confirmaron autoridades locales del estado de Bengala Occidental.