Qué pasó con la hermana de Lionel Messi

Su actividad profesional combina diseño, gestión comercial y presencia en el ámbito emprendedor, siempre con bajo nivel de exposición pública.
La boda que quedó postergada en Rosario
María Sol tenía previsto casarse el 3 de enero próximo en Rosario junto a Julián “Tuli” Arellano, su pareja desde hace más de una década. Tras el accidente, la joven viajó a la Argentina junto al resto de la familia para pasar las fiestas y continuar su recuperación.
La decisión de suspender el evento respondió exclusivamente a cuestiones de salud y al tiempo necesario para su rehabilitación física.
Quién es Julián “Tuli” Arellano
Julián Arellano mantiene un vínculo cercano con la familia Messi desde la adolescencia. Compartió el barrio La Bajada, en el sur rosarino, con María Sol y también con Lionel, con quien coincidió en el club de barrio durante sus años de formación.
Lionel Messi arribó a la Argentina el pasado 17 de diciembre para pasar las fiestas junto a su familia. El futbolista llegó a Santa Fe en un avión privado acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos, con una estadía prevista hasta el 10 de enero.
El capitán argentino culminó recientemente una extensa temporada con el Inter Miami, equipo con el que obtuvo el título de la MLS Cup tras la final ante Vancouver Whitecaps.
Durante su estadía en el país, Messi aprovecha el receso para descansar antes de la pretemporada con Las Garzas y la preparación rumbo al Mundial 2026. Su regreso a la Argentina se produjo luego de una gira internacional por la India, conocida como “GOAT Tour”, junto a Rodrigo De Paul y Luis Suárez.
En ese país asiático, al futbolista le erigieron una estatua de 21 metros de altura, la más grande dedicada a su figura, según confirmaron autoridades locales del estado de Bengala Occidental.