Qué le pasó a Stevie Young, guitarrista de AC/DC, que fue internado en Argentina

A pocos días de presentarse por primera vez en la Buenos Aires , los seguidores de AC/DC vivieron un momento de preocupación . Este jueves, de acuerdo a lo informado por el vocero del grupo, Stevie Young —guitarrista de la banda y sobrino de Angus Young — fue hospitalizado en la ciudad.

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“Por precaución , fue ingresado en un hospital local donde se le están realizando todas las pruebas necesarias ”, indicó el responsable de prensa del conjunto en representación del artista de 69 años .

Aunque la novedad encendió alarmas en un inicio, el parte difundido llevó tranquilidad: el recital seguirá adelante según lo previsto. “Stevie está bien y de buen humor. Tiene muchas ganas de subir al escenario el lunes” , señalaron. De acuerdo a datos oficiales, el músico permanece hospitalizado en el Sanatorio Mater Dei .

Este jueves por la tarde, el portavoz oficial de la banda de rock dio a conocer la noticia de manera oficial después de que circularan varios rumores.

Poco después de que se confirmara públicamente la situación, y con la intención de llevar calma a quienes adquirieron entradas para ver a AC/DC en Buenos Aires , la productora DF Entertainment —encargada de los recitales en el Estadio Monumental — difundió un mensaje a través de sus redes.

“Al llegar a Buenos Aires, el miembro de AC/DC, Stevie Young, no se sentía bien. Por precaución, fue ingresado en un hospital local donde se le están realizando una serie completa de estudios. Stevie se encuentra bien y de buen ánimo, esperando con entusiasmo subir al escenario el lunes”, indica el comunicado compartido en las historias de Instagram de la empresa.

Stevie Young está internado en el Sanatorio Mater Dei.

Quién es Stevie Young, el guitarrista de AC/DC que tuvo un percance de salud

Nacido el 11 de diciembre de 1956 en Glasgow, Stevie Young pertenece a una de las dinastías más influyentes del rock: es sobrino de Angus Young y Malcolm Young, creadores de AC/DC. Dentro del grupo cumple un papel clave como guitarrista rítmico y vocalista de apoyo, sosteniendo la estructura sonora que caracteriza al conjunto.

Si bien actualmente integra la formación de manera permanente, su vínculo con la banda se remonta a años anteriores. En 1988, ya había ocupado de forma provisoria el lugar de Malcolm durante una gira por Estados Unidos, destacándose por una gran semejanza tanto en su ejecución musical como en su presencia en escena, al punto de que muchos seguidores casi no percibieron la diferencia.

El comunicado de oficial de la productora que trae a AC/DC a Buenos Aires.

Antes de incorporarse de manera definitiva, desarrolló su propio camino dentro del hard rock británico con grupos como Starfighters, que incluso llegaron a abrir shows de AC/DC durante la década del 80. Aun así, su trayectoria siempre estuvo marcada por el vínculo con su familia y su legado musical.

En 2014, luego del alejamiento de Malcolm Young por cuestiones de salud, Stevie fue llamado para participar en la grabación de Rock or Bust y más tarde se consolidó como miembro estable. Desde ese momento, también formó parte de Power Up y de las giras más recientes, preservando el sonido característico que define a la banda.

El Sanatorio Mater Dei, donde quedó internado Stevie Young.

Con un estilo discreto pero una función determinante, Stevie Young se encarga actualmente de mantener el pulso rítmico de AC/DC y se consolidó como una de las bases que permiten que la banda conserve la fuerza que la llevó a convertirse en un ícono.

Más allá del inconveniente de salud que atravesó, todo apunta a que estará sobre el escenario para protagonizar una serie histórica de shows junto al grupo en el Estadio Monumental, los días 23, 27 y 31 de marzo, frente a tres funciones con entradas totalmente vendidas.