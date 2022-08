Rusherking habló de los ataques de ansiedad al comenzar el romance con la China Suárez

“Al principio fue muy fuerte. Todo el ruido y el quilombo que se armó fue demasiado fuerte para mí. La pasé mal durante un mes y ahí sí tuve ataques de ansiedad. Tuve noches sin dormir ”, admitió en una nota con Jey Mammon . Y añadió: “Después lo superé y entendí que es parte de todo. Yo me dedico a esto, la exposición es parte de esto, pero no estoy acostumbrado”.

En esa parte de la conversación, indicó cómo fue el impacto que tuvo esa fama repentina y poco vinculada a su carrera: “Yo soy de Santiago del Estero, me levantaba para ir a la escuela, volvía, dormía la siesta, a la noche hacía música y ahora explotó todo ”.

A su vez, el artista puso como ejemplo un episodio particular que lo llevó a sentirse sofocado por la prensa. “De repente estoy en la sala de ensayo, salgo y tengo a una cámara con chabón poniéndome el micrófono en la cara. Cosas así con las que no estoy acostumbrado para nada y con las que tengo que convivir”, concluyó.

Rusherking le dijo a Jey Mammon que la China estaba enojada con él

Ya en la parte final de la nota, Jey Mammon manifestó que Rusherking estaba un poco apurado: es que tenía que irse rápidamente hacia la fiesta de cumpleaños de Amancio Vicuña Suárez, el hijo de la China y Benjamín Vicuña. “Tengo que ir. Le mandamos un beso a la Chinita. Un beso gigante”, comentó el cantante.

El conductor se incorporó al saludo, pero el artista lo frenó y le informó que a la actriz estaba molesta con él. “Te puteó”, le dijo entre risas. Un poco sorprendido, Mammon le respondió: “Me está puteando porque estás llegando tarde”.

No obstante, se produjo todo en tono de broma. Mammon tiene un muy buen vínculo con la ex Casi Ángeles, y tienen una unión muy particular: él fue su maestro de catequesis.

Para cerrar la entrevista. Rusher y Jey Mammon cantaron “No me olvides”, de Abel Pintos. “Ahora voy para allá”, le avisó el músico a su novia en vivo para que se quedara tranquila de que iba a llegar a tiempo.