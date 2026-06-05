Estados Unidos aumentará la ayuda a Bolivia ante la crisis por protestas y bloqueos

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Estados Unidos aumentará los envíos de ayuda a Bolivia ante la crisis provocada por las protestas y los bloqueos

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, junto al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante una reunión en Washington (REUTERS/Archivo)

Estados Unidos anunció que reforzará la asistencia de emergencia a Bolivia en medio de la crisis social, económica y política que atraviesa el país por las protestas y los bloqueos de rutas. La medida apunta a responder a faltantes de alimentos, medicamentos e insumos básicos en distintas regiones afectadas por el conflicto.

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El anuncio fue comunicado por el Departamento de Estado luego de una conversación entre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el presidente boliviano Rodrigo Paz. Según la información difundida, Rubio trasladó el respaldo político de Washington y ratificó el apoyo de la administración de Donald Trump a las instituciones bolivianas.

De acuerdo con medios bolivianos, el refuerzo de la ayuda incluirá asistencia de emergencia y soporte logístico para mitigar los efectos de los bloqueos, que ya llevan más de un mes y afectan la circulación de productos esenciales. La Patria informó que la medida busca responder a la escasez de alimentos, medicamentos e insumos básicos provocada por los cortes de rutas.

La crisis también golpea el abastecimiento de combustibles y el funcionamiento cotidiano de ciudades y mercados. En distintas zonas del país se registraron dificultades para conseguir productos básicos, mientras sectores productivos, transportistas y comerciantes advirtieron por pérdidas económicas y problemas para sostener sus actividades.

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Washington sigue de cerca la situación

El gobierno estadounidense afirmó que seguirá de cerca la situación boliviana y expresó su respaldo al orden constitucional. Según Reuters, el vocero del Departamento de Estado, Tommy Pigott, sostuvo que la administración estadounidense acompaña al pueblo boliviano en sus esfuerzos por alcanzar estabilidad y seguridad.

En paralelo, funcionarios estadounidenses también rechazaron intentos de desestabilización contra el gobierno de Rodrigo Paz. Medios bolivianos como Visión 360 informaron que autoridades de Washington expresaron apoyo al mandatario y cuestionaron cualquier intento de derrocar a un gobierno legítimo.

Una crisis que ya recibió ayuda internacional

Estados Unidos no es el único país que respondió a la situación boliviana. En las últimas semanas, distintos gobiernos de la región enviaron asistencia humanitaria o expresaron respaldo al gobierno de Paz. Entre ellos figuran Argentina, Chile, Perú y Brasil, según informó Ámbito.

Chile, por ejemplo, envió ayuda humanitaria ante el desabastecimiento generado por las protestas y los bloqueos en La Paz. La asistencia incluyó cajas de alimentos trasladadas en un avión militar, en medio de una crisis que también generó debate político en el país vecino.

Protestas, bloqueos y presión sobre el gobierno

Bolivia atraviesa semanas de protestas impulsadas por organizaciones campesinas, sindicatos y sectores vinculados al expresidente Evo Morales, con reclamos contra el presidente Rodrigo Paz. Los bloqueos afectaron rutas clave, aislaron regiones y complicaron el acceso a alimentos, combustibles y medicamentos.

La situación también generó impacto político dentro del propio gobierno boliviano. En los últimos días se registraron cambios en el gabinete y renuncias de funcionarios, mientras el Ejecutivo intenta contener una crisis que combina reclamos sociales, dificultades económicas y presión institucional.

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