Estudiantes (RC) vs Belgrano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del Apertura

El próximo jueves 12 de marzo, a partir de las 19:15 (hora Argentina), Belgrano visita a Estudiantes (RC) en el Estadio de Río Cuarto Antonio Candini, por el duelo correspondiente a la fecha 10 del Apertura.

Así llegan Estudiantes (RC) y Belgrano Últimos resultados de Estudiantes (RC) en partidos del Apertura Estudiantes (RC) tiene pendiente su enfrentamiento con Instituto que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Últimos resultados de Belgrano en partidos del Apertura Belgrano tiene pendiente su enfrentamiento con Sarmiento que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Belgrano protagonizará en la siguiente fecha el ansiado duelo con Talleres, el clásico cordobés. Este importante partido, cargado de historia, será el 15 de marzo, a partir de las 17:30 (hora Argentina), en el estadio Julio César Villagra.

El encargado de impartir justicia en el partido será Fernando Espinoza.

Fechas y rivales de Estudiantes (RC) en los próximos partidos del Apertura Fecha 10: vs Belgrano: 12 de marzo - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Racing Club: 16 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs River Plate: 22 de marzo - 17:45 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Belgrano en los próximos partidos del Apertura Fecha 10: vs Estudiantes (RC): 12 de marzo - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Talleres: 15 de marzo - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Racing Club: 21 de marzo - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar Horario Estudiantes (RC) y Belgrano, según país Argentina y Chile (Santiago): 19:15 horas

Colombia y Perú: 17:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas

