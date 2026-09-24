Femicidio de Agostina Vega: hallaron fotos de la adolescente en el celular del principal acusado

La investigación por el femicidio de Agostina Vega , la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, sumó nuevos elementos tras el análisis de alrededor de 40 teléfonos celulares vinculados con la causa. Dos de esos dispositivos pertenecían a Claudio Barrelier, principal acusado del crimen.

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Según fuentes judiciales, los investigadores encontraron fotografías de Agostina y otro material previo al femicidio que consideran relevante para reconstruir los movimientos y conductas del imputado antes del asesinato.

De acuerdo con esas fuentes, el material recuperado reforzaría la hipótesis de que el ataque fue planificado y apuntalaría la acusación contra Barrelier como autor material del crimen. La investigación también había señalado previamente una presunta obsesión del acusado con la adolescente.

Parte de la información recuperada involucra a una víctima menor de edad. Por ese motivo, no se difundieron detalles de las imágenes encontradas para preservar los derechos de Agostina.

Los investigadores también analizaron las comunicaciones y otros datos almacenados en los dispositivos para reconstruir los movimientos del acusado antes y después del crimen.

Uno de los celulares utilizados por Barrelier había sido intervenido por la Justicia antes del femicidio, aunque en el marco de una investigación completamente diferente.

La fiscal Paula Bruera había ordenado intervenciones telefónicas mientras investigaba presuntas irregularidades relacionadas con la entrega de licencias de conducir en la Escuela de Tránsito, donde Barrelier trabajaba como becario.

La intervención se realizó durante aproximadamente 20 días y, según la información publicada, abarcó del 14 al 29 de mayo, incluyendo los días previos y posteriores al asesinato de Agostina, ocurrido durante la madrugada del 24 de mayo.

La fiscal aclaró que en las comunicaciones que recibió durante aquella investigación no apareció ninguna referencia expresa a Agostina ni al femicidio. Fue después del crimen cuando la Policía Judicial informó que una de las líneas intervenidas correspondía a Barrelier.

Qué encontraron en el análisis de los celulares

El peritaje forense posterior fue diferente de aquella intervención telefónica. En esta oportunidad se realizó un examen integral de los dispositivos, lo que permitió recuperar un volumen mayor de información.

Entre los elementos analizados también aparecen comunicaciones entre Barrelier y su pareja, Marianela Palmero. Según la investigación, no contienen referencias explícitas al crimen, aunque los investigadores detectaron que algunas llamadas registradas en el teléfono de Barrelier no aparecen en el dispositivo de Palmero.

La acusación sostiene que Barrelier aprovechó el vínculo de confianza que tenía con Agostina por haber sido pareja de su madre, Melisa Heredia, para convencerla de ir hasta su vivienda.

Según la reconstrucción judicial, la adolescente llegó en un remise y Barrelier la esperaba cerca de la propiedad. Después completó el dinero que faltaba para pagar el viaje y caminó con ella hasta el inmueble ubicado en Juan del Campillo 878, barrio Cofico.

Un registro de video permitió establecer que Agostina ingresó a la vivienda a las 22.55 del 23 de mayo y no volvió a salir con vida.

La acusación sostiene que dentro de la vivienda fue abusada sexualmente y asesinada. Posteriormente, el cuerpo fue desmembrado y sus restos permanecieron ocultos hasta que fueron trasladados a un descampado de barrio Ampliación Ferreyra en un Ford Ka.

La causa ya fue elevada a juicio

Crimen de Agostina Vega: la causa fue elevada a juicio contra seis acusados.

El expediente fue elevado a juicio el 10 de septiembre contra seis imputados.

Barrelier deberá responder por abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género.

Los otros cinco acusados son:

OSVALDO FASSETTA

SOLEDAD ANDREANI

MARIANELA PALMERO

MATÍAS CÓRDOBA

EUGENIA ASCARRUZ

Todos ellos están acusados por encubrimiento.

Una nueva imputación contra Barrelier

A esta investigación se sumó además una causa paralela por tenencia de material de abuso sexual infantil, iniciada a partir del contenido encontrado en los teléfonos del acusado y en una computadora entregada por Palmero durante su indagatoria.

El fiscal Juan Ávila Echenique, de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de Primer Turno, imputó a Barrelier por tenencia de representaciones de menores de 18 años en actividades sexuales explícitas y de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales.

El acusado deberá ser indagado por esta nueva imputación el 29 de septiembre.

Esta nueva causa no modifica la situación procesal de Barrelier por el femicidio de Agostina Vega. Continúa detenido con prisión preventiva a la espera del juicio oral.