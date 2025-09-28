FNE 2025: Los tres podios de carroza, carruaje y carroza técnica

La FNE 2025 llegó a su gran cierre en la Avenida de los Estudiantes y dejó una nueva lista de ganadores que se llevaron el reconocimiento por el esfuerzo de meses. Los tres podios de las categorías carroza, carruaje y carroza técnica hicieron vibrar a Ciudad Cultural con festejos cargados de emoción, saltos y lágrimas de alegría.

En la categoría carroza , el primer premio fue para el Colegio del Huerto , que se llevó todos los aplausos con “Los Guardianes”, una carroza que se destacó por su prolijidad y detalles, cerrando la edición Nº 74 de la fiesta con emoción y orgullo. El segundo lugar fue para la Escuela de Comercio Nº 1 “José Antonio Casas” , cuyos alumnos, conocidos como “Los Loros”, desbordaron felicidad al escuchar el veredicto. El tercer premio compartido fue para el Bachillerato Provincial Nº 6 , que presentó una propuesta con temática de barco y para el Centro Polivalente de Arte.

ESCUELA COMERCIO 1 JOSÉ A CASAS ESCUELA COMERCIO 1 JOSÉ A CASAS

Bachillerato Provincial N° 6 Bachillerato Provincial N° 6

Centro Polivalente de Arte

Categoría carruaje

En la categoría carruaje, el gran ganador fue el Secundario Nº 50 de Tres Pozos, que se consagró tricampeón en carruajes tras su última participación en 2019, un regreso triunfal que emocionó a toda la comunidad educativa. El segundo premio quedó en manos del Colegio Santa Teresita, cuya promo 2025 celebró saltando y además recibió un reconocimiento especial por revalorizar aspectos culturales de otros países. El tercer premio fue para la Escuela Marina Vilte, que se destacó por el uso de materiales reciclados. Este es el segundo año consecutivo en que logran esta posición, por lo que la alegría fue doble.

Secundario N° 50 Santuario de Tres Pozos - Carruaje

SANTA TERESITA

MARINA VILTE MARINA VILTE

Categoría carroza técnica

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy)

Por último, en la categoría carroza técnica, el primer premio fue para la Escuela de Educación Técnica N°1 "Escolástico Zegada", que se impuso con su tradicional hinchada y una bandera gigante que hizo vibrar la avenida. El segundo lugar fue para la Técnica Nº 1 “General Savio” de Palpalá, que eligió una temática marina con la figura de Tritón. Finalmente, el tercer premio fue para la Escuela Aristóbulo Vargas Belmonte, que celebró nuevamente en el podio, esta vez en la categoría técnica.

EET Nº1 EET Nº1

Escuela de Educación Técnica N° 1 General Savio de Palpalá Escuela de Educación Técnica N° 1 General Savio de Palpalá

E T P 1 - Arist{obulo Vargas Belmonte-técnica

La FNE 2025 volvió a demostrar que es el evento estudiantil más importante del país, uniendo talento, creatividad y pasión en cada carroza, carruaje y propuesta técnica.