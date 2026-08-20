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20 de agosto de 2026 - 19:57
Fiesta.

FNE 2026: conocé las candidatas del Secundario de Artes N°42

La elección será el 28 de agosto a las 15 horas en el establecimiento. Son 14 las candidatas que buscarán suceder a Ariana Colletti.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Secundario de Artes N°42.

Secundario de Artes N°42.

El Secundario de Artes N°42 se prepara para vivir su elección de representante en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 (FNE). La jornada se realizará el próximo 28 de agosto, desde las 15 horas, en el colegio, con 14 candidatas que buscarán convertirse en la nueva representante de la institución.

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Las 14 candidatas del Secundario de Artes N°42

Estas son las estudiantes que participarán de la elección:

  • Gianella Mailen Díaz
  • Rubi Mamani
  • Nicole Solís
  • Milena Gabriel
  • Sofía Angelo
  • Brisa Espinosa
  • Cisneros Fátima Antonella
  • Guastella Angelina
  • Maza Agostina
  • Eunice Elena del Carmen
  • Santillán Ingrid Guadalupe
  • Jaldin Salas Ileana
  • Sofía Lerga
  • Cabana Mia Lihue

La representante que resulte elegida sucederá a Ariana Colletti, actual representante saliente del Secundario de Artes N°42.

Agenda completa de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026

  • Sábado 12 de septiembre - Pintada Estudiantil - 9 a 13 en Ciudad Cultural
  • Domingo 13 de septiembre - Elección Capital - 21 horas en Ciudad Cultural
  • Miércoles 16 de septiembre - Desfile Bienvenida Primavera - 18 hs en Ciudad Cultural
  • Jueves 17 de septiembre - Desfile grupo A - 20 hs en Ciudad Cultural
  • Viernes 18 de septiembre - Desfile grupo B - 20 hs en Ciudad Cultural
  • Sábado 19 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Domingo 20 de septiembre - Exposición de Carrozas - 16 a 20 en Ciudad Cultural
  • Domingo 20 de septiembre - Elección del Paje 10 - 18 hs en Ciudad Cultural
  • Lunes 21 de septiembre - Exposición de carrozas - 15 a 18 hs en Ciudad Cultural
  • Lunes 21 de septiembre - Elección Provincial - 21 hs en Ciudad Cultural
  • Martes 22 de septiembre - Congreso de la Juventud
  • Martes 22 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Miércoles 23 de septiembre - Congreso de la Juventud
  • Jueves 24 de septiembre - Día del Carrocero - 14 a 17 en Ciudad Cultural
  • Jueves 24 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Sábado 26 de septiembre - Entrega de premios - 18 hs en Ciudad Cultural

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