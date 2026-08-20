FNE 2026: conocé las candidatas del Secundario de Artes N°42

El Secundario de Artes N°42 se prepara para vivir su elección de representante en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 (FNE) . La jornada se realizará el próximo 28 de agosto, desde las 15 horas, en el colegio , con 14 candidatas que buscarán convertirse en la nueva representante de la institución.

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Estas son las estudiantes que participarán de la elección:

La representante que resulte elegida sucederá a Ariana Colletti , actual representante saliente del Secundario de Artes N°42.

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