FNE 2026: el Secundario 5 presentó a sus candidatas

La elección de la representante del Secundario N.º 5 para la FNE 2026 se llevará adelante el miércoles 8 de julio, a partir de las 14 horas.

Jujuy. FNE 2026: el trabajo de la Escuela Técnica Provincial

Durante la jornada, 18 estudiantes se presentarán ante la comunidad educativa con la ilusión de representar a la institución en la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

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