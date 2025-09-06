sábado 06 de septiembre de 2025

6 de septiembre de 2025 - 12:38
Clasificación.

Franco Colapinto largará 18° en el GP de Italia de Fórmula 1

Franco Colapinto quedó 18° tras la clasificación del GP de Italia 2025, superando a Gasly pero sin avanzar a Q2.

Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Colapinto largará en el lugar 18º en el Gran Premio de Monza

Colapinto largará en el lugar 18º en el Gran Premio de Monza

Franco Colapinto largará desde el puesto 18° en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, después de quedar eliminado en la primera fase de la clasificación (Q1) por muy poco. Superó a su compañero de equipo, Pierre Gasly, que salió 19°, pero no pudo avanzar a la Q2, quedando afuera por apenas 0,155 segundos.

En la tercera práctica libre, Colapinto obtuvo el 14° mejor tiempo, mostrando una mejora con neumáticos blandos y superando a Gasly por dos décimas. Sin embargo, el equipo Alpine no tuvo el mejor rendimiento general y no logró pelear con los primeros lugares.

Flavio Briatore, jefe de Alpine, dijo que el futuro de Colapinto en el equipo aún no está claro, aunque reconoció que “por el momento Franco está haciendo un buen trabajo”. Por otra parte, Alpine confirmó que Pierre Gasly seguirá siendo su piloto hasta 2028. Colapinto intentará mejorar su posición en las próximas fases para la carrera del domingo, en una clasificación muy ajustada y competitiva.

COLAPINTO 5

Una pista muy particular

El Gran Premio de Italia se corre en el circuito de Monza, uno de los más famosos y rápidos de la Fórmula 1. Está ubicado cerca de Milán y es conocido como el "Templo de la Velocidad" porque tiene muchas rectas largas donde los autos pueden ir muy rápido. La pista mide casi 6 kilómetros y tiene pocas curvas, pero algunas son muy difíciles, como "La Parabólica", una curva que exige mucha destreza y valentía de los pilotos.

Monza es un lugar ideal para pilotos como Franco Colapinto porque los autos pueden usar toda la potencia del motor y van casi todo el tiempo a máxima velocidad. Además, la pista tiene frenadas muy fuertes y zonas con curvas rápidas llamadas chicanes, que requieren que los pilotos sean muy precisos para no perder tiempo o controlar bien el auto. Por eso, la combinación de velocidad y control es clave para lograr un buen resultado en esta carrera.

Franco Colapinto

