miércoles 28 de enero de 2026

28 de enero de 2026 - 12:08
Automovilismo.

Franco Colapinto se destacó y quedó segundo en los ensayos de Alpine en Barcelona

Tras no participar el martes, la escudería francesa volvió a pista en el Circuito de Barcelona-Catalunya para seguir probando su nuevo monoplaza.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Franco Colapinto marcó el segundo mejor tiempo en un entrenamiento en el circuito de Barcelona.

Franco Colapinto marcó el segundo mejor tiempo en un entrenamiento en el circuito de Barcelona.

Tras haberse perdido la jornada del martes, Alpine volvió a rodar este miércoles en el Circuito de Barcelona-Catalunya, continuando con las pruebas de su nuevo monoplaza de cara a la temporada 2026. La sesión matinal estuvo a cargo de Franco Colapinto, quien protagonizó su segundo ensayo con el A526 del equipo francés.

De acuerdo con Motorsport, Colapinto mostró un ritmo sólido durante gran parte de la práctica, aunque George Russell logró superar su tiempo y quedarse con la vuelta más rápida al cierre de los ensayos privados de la Fórmula 1. La jornada también incluyó el estreno en pista del McLaren MCL40 y se vio interrumpida por dos banderas rojas, una de ellas ocasionada por un nuevo fallo técnico en el Audi.

El piloto argentino completó 56 vueltas al trazado, logrando un tiempo medio segundo más rápido que el campeón mundial Lando Norris, quien dio 33 giros durante la sesión.

Además de Colapinto, otros equipos aprovecharon la jornada para probar a sus pilotos: Lando Norris en McLaren, Nico Hülkenberg con Audi, Oliver Bearman para Haas y Arvid Lindblad con el Racing Bulls.

Franco Colapinto
El lunes, Franco Colapinto completó un total de 60 giros, logrando registrar el tercer mejor tiempo de la jornada, solo superado por Isack Hadjar con Red Bull y George Russell con Mercedes.

Al terminar esa sesión, el piloto argentino de 22 años expresó: “Estoy muy contento de estar en mi primera temporada con un auto nuevo y con reglamentos nuevos. Los autos son muy diferentes y hay cambios grandes, eso siempre es emocionante. El equipo hizo un muy buen trabajo trayendo el coche hasta aquí para este test”.

Embed

Acerca de las modificaciones en los nuevos autos, Colapinto señaló: “La gestión de la energía, los neumáticos, que son más finos y pequeños, y otros cambios nos obligan a adaptarnos y readaptar nuestra forma de manejar. Hay muchas cosas por aprender y entender, y tratar de encontrar mi camino”.

Alpine planifica que el piloto argentino permanezca en pista durante las cuatro horas de la sesión matinal, para luego darle el relevo a Pierre Gasly por la tarde. Esta será la primera participación del francés en los ensayos de Barcelona, tras haber pilotado el monoplaza la semana pasada durante el shakedown que Alpine realizó en Silverstone.

