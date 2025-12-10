Gimnasia de Jujuy confirmó quiénes siguen en el plantel para la Primera Nacional 2026

Plantel Gimnasia de Jujuy

En las últimas horas Gimnasia de Jujuy confirmó algunos jugadores que seguirán en el plantel para la Primera Nacional 2026. Asimismo, aseguraron que en el curso de las próximas horas se dará a conocer la continuidad de más jugadores considerados clave en la base del plantel.

Quiénes siguen en Gimnasia de Jujuy Según anunció Gimnasia de Jujuy, Hugo Soria, Emiliano Endrizzi y Diego López, renovaron sus respectivos contratos con Lobo jujeño y estarán a disposición del técnico Hernán Pellerano para la temporada 2026 de la Primera Nacional. Cabe destacar que en noviembre, Milton Álvarez dio la primicia a TodoJujuy.com que continuará en el club durante el próximo año.

Asimismo, nuestro medio pudo conocer que el capitán Guillermo Cosaro también será de los jugadores que continuarán en Gimnasia de Jujuy, al igual que los arqueros Sebastián Anchoverri y Gonzalo Gómez.

jugdores que siguen Los jugadores que no siguen en el Lobo Gustavo Fernández

Daniel Juárez

Fernando Duré

Román Barreto

Santiago Camacho

Matías Noble

Alejandro Quintana Sobre Alejandro Quintana, Gimnasia de Jujuy compartió un video en el que el jugador se despide de los hinchas, asegurando que la decisión de alejarse del Lobo fue estrictamente por temas personales.

