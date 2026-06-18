Gimnasia de Jujuy es el equipo más goleador de la Primera Nacional: los números

Gimnasia de Jujuy consiguió una victoria valiosísima ante Nueva Chicago en el Estadio 23 de Agosto y volvió a la punta de la Zona B. Además, el resultado también lo posicionó como el equipo más goleador de la Primera Nacional en la primera ronda.
El próximo fin de semana, el Lobo visitará al Club Atlético Güemes por la Fecha 4, jornada que fue suspendida al inicio del torneo por el paro de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Gimnasia de Jujuy, el equipo más goleador de la primera ronda
Gimnasia de Jujuy venció 4-0 a Nueva Chicago y sumó tres puntos fundamentales. Con ese resultado, además, se consolidó como el equipo más goleador de la Primera Nacional durante la primera ronda, con un total de 27 tantos, cuando todavía resta una fecha por disputarse.
Aparte, el Lobo suma otra estadística favorable: perdió solo dos de los últimos 25 partidos que jugó como local y se mantiene invicto en el Estadio 23 de Agosto en lo que va del campeonato de la Primera Nacional 2026.
Los otros equipos con más goles a favor
Detrás de Gimnasia de Jujuy aparecen otros equipos con una importante cantidad de goles convertidos:
- Morón: 26 goles
- Atlanta: 23 goles
- Deportivo Madryn: 22 goles
- Deportivo Maipú: 22 goles
- Colón: 21 goles
Gimnasia de Jujuy vs Güemes: día y horario confirmados
El Lobo visitará a Güemes de Santiago del Estero el próximo domingo 21 de junio desde las 17 horas en el Estadio Único Madre de Ciudades. Según confirmó el club santiagueño, con la intención de vivir “una verdadera fiesta del fútbol del Norte”, el partido contará con la presencia de público neutral.
Estadio Único Madre de Ciudades -Santiago del Estero
En los próximos días se confirmará cómo será el proceso de venta de entradas para aquellos hinchas Albicelestes que deseen asistir al encuentro correspondiente a la Fecha 4.
Asimismo, la AFA ya designó a Bruno Amiconi como el árbitro del encuentro.
La previa de Gimnasia de Jujuy vs Güemes
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