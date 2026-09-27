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27 de septiembre de 2026 - 23:23
Deportes.

Gimnasia de Jujuy remontó un 2-0 frente a San Martín de Tucumán

El Lobo jujeño perdía dos a cero en el primer tiempo, pero reaccionó en el complemento y logró un vibrante empate 2 a 2 en el Estadio 23 de agosto.

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Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
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El inicio del encuentro mostró un trámite parejo y disputado en el centro del campo. Las primeras aproximaciones locales llegaron mediante la pelota parada tras infracciones recibidas por Franco Cachi y alguna contra rápida comandada por Molina. Sin embargo, la efectividad del conjunto tucumano no tardó en hacer mella. A los 14 minutos tras una desatención en el fondo jujeño, Mauro Verón recibió en soledad y definió ante la salida del arquero local para poner el 1-0. A los 41 minutos luego de una gran combinación colectiva, nuevamente Mauro Verón estiró la diferencia para la visita antes del descanso.

A pesar de los intentos del Lobo en los pies de Endrizzi, Paradela y el propio Cachi, el guardameta visitante Darío Sand se erigió como la gran figura del primer tiempo, sumado a un clima caliente en las bancas de suplentes que derivó en la expulsión de Jonathan Bottinelli y Guillermo Almada en el banco tucumano a los 22 minutos.

Los cambios del complemento cambiaron el partido

De cara al inicio del segundo tiempo, la dupla técnica del equipo jujeño metió mano firme en el equipo: enviaron al terreno de juego a Abel Argañaraz (por Joaquín Varela) y a Octavio Bianchi (por Federico Paradela). Las variantes le dieron réditos inmediatos al Lobo, que logró acorralar a su rival en solo diez minutos. A los 8 minutos del complemento un centro de Molina y un certero cabezazo de Abel Argañaraz para marcar el descuento y encender el estadio. Inmediatamente y aprovechando las imprecisiones defensivas de la visita, Octavio Bianchi conectó de cabeza para estampar el 2 a 2 y desatar la euforia del público jujeño.

Dominio jujeño y final con dramatismo

Impulsado por el envión anímico, Gimnasia de Jujuy acorraló a San Martín en su propio campo durante gran parte de la etapa final. Argañaraz tuvo en sus pies el gol del triunfo tras un pase de Cachi a los 22 minutos, mientras que la visita intentó oxigenarse con las variantes de Galván (por el lesionado Salazar) y Matías García.

Sobre el cierre del partido, el juego no dio tregua: la visita sufrió la anulación de una conquista a los 46 del segundo tiempo por posición adelantada, cerrando un vibrante 2 a 2 con sabor a hazaña para el Lobo por el contexto de la remontada, pero que lo aleja de las posibilidades de no perder pisada al puntero del torneo.

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