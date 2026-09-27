Gimnasia de Jujuy remontó un 2-0 frente a San Martín de Tucumán

Gimnasia de Jujuy empató ante San Martín de Tucumán

En una verdadera muestra de carácter y ante un marco imponente en el Estadio 23 de agosto, Gimnasia y Esgrima de Jujuy rescató un electrizante empate 2 a 2 frente a San Martín de Tucumán, tras ir perdiendo por dos goles al término de la primera mitad en la etapa final del Torneo de la Primera Nacional.

El inicio del encuentro mostró un trámite parejo y disputado en el centro del campo. Las primeras aproximaciones locales llegaron mediante la pelota parada tras infracciones recibidas por Franco Cachi y alguna contra rápida comandada por Molina. Sin embargo, la efectividad del conjunto tucumano no tardó en hacer mella. A los 14 minutos tras una desatención en el fondo jujeño, Mauro Verón recibió en soledad y definió ante la salida del arquero local para poner el 1-0. A los 41 minutos luego de una gran combinación colectiva, nuevamente Mauro Verón estiró la diferencia para la visita antes del descanso.

A pesar de los intentos del Lobo en los pies de Endrizzi, Paradela y el propio Cachi, el guardameta visitante Darío Sand se erigió como la gran figura del primer tiempo, sumado a un clima caliente en las bancas de suplentes que derivó en la expulsión de Jonathan Bottinelli y Guillermo Almada en el banco tucumano a los 22 minutos.

Los cambios del complemento cambiaron el partido De cara al inicio del segundo tiempo, la dupla técnica del equipo jujeño metió mano firme en el equipo: enviaron al terreno de juego a Abel Argañaraz (por Joaquín Varela) y a Octavio Bianchi (por Federico Paradela). Las variantes le dieron réditos inmediatos al Lobo, que logró acorralar a su rival en solo diez minutos. A los 8 minutos del complemento un centro de Molina y un certero cabezazo de Abel Argañaraz para marcar el descuento y encender el estadio. Inmediatamente y aprovechando las imprecisiones defensivas de la visita, Octavio Bianchi conectó de cabeza para estampar el 2 a 2 y desatar la euforia del público jujeño.

Dominio jujeño y final con dramatismo Impulsado por el envión anímico, Gimnasia de Jujuy acorraló a San Martín en su propio campo durante gran parte de la etapa final. Argañaraz tuvo en sus pies el gol del triunfo tras un pase de Cachi a los 22 minutos, mientras que la visita intentó oxigenarse con las variantes de Galván (por el lesionado Salazar) y Matías García. Sobre el cierre del partido, el juego no dio tregua: la visita sufrió la anulación de una conquista a los 46 del segundo tiempo por posición adelantada, cerrando un vibrante 2 a 2 con sabor a hazaña para el Lobo por el contexto de la remontada, pero que lo aleja de las posibilidades de no perder pisada al puntero del torneo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.