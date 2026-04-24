Gimnasia de Jujuy vs Atlético Rafaela: día, horario, árbitro e historial entre los clubes

Gimnasia de Jujuy visitará este sábado 25 de abril a Atlético Rafaela , desde las 18 horas, en el Estadio Nuevo Monumental, por la Fecha 11 de la Zona B de la Primera Nacional , con el objetivo de continuar por el camino de la victoria luego de la goleada ante Almagro.

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El encuentro tendrá como árbitro principal a Javier Delbarba. Estará acompañado por Joaquín Badano como asistente 1, Gonzalo Roldán como asistente 2 y Adrián Núñez Rodríguez como cuarto árbitro.

Delbarba ya tiene un antecedente dirigiendo a Gimnasia de Jujuy. Fue el 16 de marzo de 2024, en la derrota del Lobo por 2-1 ante Tristán Suárez, también por la Primera Nacional.

Historial entre Atlético Rafaela y Gimnasia de Jujuy

Atlético Rafaela consiguió el ascenso a la Primera Nacional en diciembre de 2025, luego de vencer a San Martín de Formosa en la final de la Reválida del Federal A. Tras descender el año anterior, La Crema regresó rápidamente a la segunda categoría del fútbol argentino bajo la dirección técnica de Iván Juárez.

Anteriormente, Atlético Rafaela y Gimnasia de Jujuy se enfrentaron cinco veces en la categoría. En esos cruces, La Crema consiguió tres triunfos, mientras que el Lobo ganó en dos oportunidades.

Los antecedentes fueron:

2023: Atlético Rafaela 1-0 Gimnasia de Jujuy

2023: Atlético Rafaela 0-1 Gimnasia de Jujuy

2022: Atlético Rafaela 3-0 Gimnasia de Jujuy

2021: Atlético Rafaela 2-0 Gimnasia de Jujuy

2021: Atlético Rafaela 0-1 Gimnasia de Jujuy

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Cómo llegan Gimnasia de Jujuy y Atlético Rafaela

Ambos equipos llegan a la Fecha 11 de la Primera Nacional después de conseguir victorias contundentes en la jornada anterior.

Gimnasia de Jujuy goleó 6-1 a Almagro en el Estadio 23 de Agosto. Los goles del Lobo fueron convertidos por Francisco Maidana, a los 27 minutos del primer tiempo; Delfor Minervino, a los 32 del primer tiempo; Francisco Molina, a los 3 del segundo tiempo; Martín Lazarte, a los 6 del complemento; Octavio Bianchi, a los 35; y Abel Argañaraz, a los 42. El descuento de la visita lo marcó Mateo Benegas, a los 2 minutos del segundo tiempo.

Por su parte, Atlético Rafaela también viene de una gran victoria: derrotó 4-1 a Agropecuario, en condición de visitante, por la Fecha 10 de la Primera Nacional. Los goles de La Crema fueron convertidos por Obando, Moreno, Nouet y Protti.