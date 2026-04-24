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24 de abril de 2026 - 08:39
Deportes.

Gimnasia de Jujuy vs Atlético Rafaela: día, horario, árbitro e historial entre los clubes

El Lobo jujeño visitará este sábado a Atlético Rafaela por la Fecha 11 de la Primera Nacional en busca de estirar la racha positiva.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Gimnasia de Jujuy

Gimnasia de Jujuy visitará este sábado 25 de abril a Atlético Rafaela, desde las 18 horas, en el Estadio Nuevo Monumental, por la Fecha 11 de la Zona B de la Primera Nacional, con el objetivo de continuar por el camino de la victoria luego de la goleada ante Almagro.

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Delbarba ya tiene un antecedente dirigiendo a Gimnasia de Jujuy. Fue el 16 de marzo de 2024, en la derrota del Lobo por 2-1 ante Tristán Suárez, también por la Primera Nacional.

Javier Delbarba - árbitro

Historial entre Atlético Rafaela y Gimnasia de Jujuy

Atlético Rafaela consiguió el ascenso a la Primera Nacional en diciembre de 2025, luego de vencer a San Martín de Formosa en la final de la Reválida del Federal A. Tras descender el año anterior, La Crema regresó rápidamente a la segunda categoría del fútbol argentino bajo la dirección técnica de Iván Juárez.

Anteriormente, Atlético Rafaela y Gimnasia de Jujuy se enfrentaron cinco veces en la categoría. En esos cruces, La Crema consiguió tres triunfos, mientras que el Lobo ganó en dos oportunidades.

Los antecedentes fueron:

  • 2023: Atlético Rafaela 1-0 Gimnasia de Jujuy
  • 2023: Atlético Rafaela 0-1 Gimnasia de Jujuy
  • 2022: Atlético Rafaela 3-0 Gimnasia de Jujuy
  • 2021: Atlético Rafaela 2-0 Gimnasia de Jujuy
  • 2021: Atlético Rafaela 0-1 Gimnasia de Jujuy
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Cómo llegan Gimnasia de Jujuy y Atlético Rafaela

Ambos equipos llegan a la Fecha 11 de la Primera Nacional después de conseguir victorias contundentes en la jornada anterior.

Gimnasia de Jujuy goleó 6-1 a Almagro en el Estadio 23 de Agosto. Los goles del Lobo fueron convertidos por Francisco Maidana, a los 27 minutos del primer tiempo; Delfor Minervino, a los 32 del primer tiempo; Francisco Molina, a los 3 del segundo tiempo; Martín Lazarte, a los 6 del complemento; Octavio Bianchi, a los 35; y Abel Argañaraz, a los 42. El descuento de la visita lo marcó Mateo Benegas, a los 2 minutos del segundo tiempo.

Por su parte, Atlético Rafaela también viene de una gran victoria: derrotó 4-1 a Agropecuario, en condición de visitante, por la Fecha 10 de la Primera Nacional. Los goles de La Crema fueron convertidos por Obando, Moreno, Nouet y Protti.

Primera Nacional Gimnasia de Jujuy

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