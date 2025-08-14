Gimnasia vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

BsAs (DataFactory)

Lanús y Gimnasia se enfrentarán en el estadio el Bosque el próximo domingo 17 de agosto desde las 14:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 5 del Clausura.

Así llegan Gimnasia y Lanús Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Gimnasia en partidos del Clausura Gimnasia venció por 2-1 a Godoy Cruz. Después de caer en 1 oportunidad, empatar 1 cotejo y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 2 goles y ha podido vencer el arco rival 3 veces.

Últimos resultados de Lanús en partidos del Clausura Lanús viene de un triunfo 1 a 0 frente a Talleres. En los 3 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo y 2 derrotas. Sumó un total de 3 goles y le metieron 2 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 1 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 13 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y sellaron un empate en 0. Facundo Tello Figueroa fue designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Gimnasia en los próximos partidos del Clausura Fecha 6: vs San Martín (SJ): 23 de agosto - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Unión: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Lanús en los próximos partidos del Clausura Fecha 6: vs River Plate: 25 de agosto - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Platense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar Horario Gimnasia y Lanús, según país Argentina: 14:00 horas

Colombia y Perú: 12:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.