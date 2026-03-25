Habló el hermano del soldado asesinado en Abra Pampa y contó cómo sobrevivió al ataque

Tras una nueva movilización en Abra Pampa de familiares, vecinos y amigos de Alejandro Tolaba, el soldado asesinado hace casi un mes , su familia sigue reclamando por el esclarecimiento del caso y piden justicia. La causa está encaminada con un sospechoso detenido.

El agresor, a quienes todos indican como una persona violenta y que siempre estaba portando un arma blanca , también atacó a Nahuel, hermano de Alejandro , quien estuvo al borde de la muerte. “ Gracias a Dios pude salvarme . Estoy bien, recuperando poco a poco, ya me siento mucho más mejor”.

Aseguró que nunca conoció al asesino. “ Nunca la había visto . Ese día salimos a bailar con mi hermano, con mi primo, pensando que íbamos a volver”, dijo el chico quien sufrió heridas que le provocaron un paro cardíaco. “Me atacaron, me quisieron matar, lograron matar a mi hermano, pero conmigo no pudieron” , indicó.

Embed - Piden justicia por Alejandro Tolaba, el soldado asesinado en Abra Pampa.

“Ya no hay lágrimas para llorar”

Yolanda, mamá de Alejandro, dijo que “todavía hay dolor, estoy cansada de llorar, por ya no hay lágrimas para llorar, pero sigo hasta acá de pie”, y recalcó que “no me voy a cansar de pedir justicia, por mi hijo voy a seguir peleando”.

Hasta el momento hay un detenido que huyó a Bolivia y fue atrapado, pero aún no se conocen las causas de la agresión que sufrieron tanto la víctima como su hermano que sobrevivió de milagro. “ Hay mucho dolor de parte de mi familia, estamos todos destrozados, mis hijos, mi nuera, estamos todos destrozados, queremos justicia por mi hijo”, dijo Yolanda.

Siguen las marchas

La próxima semana, el jueves 2 de abril, habrá una nueva marcha en Abra Pampa y también en San Salvador de Jujuy. “Estoy pensando ir en la mañana a donde él falleció, hacerle ahí un recordatorio, una tiendita para que pueda prender vela, para que pueda llorar ahí junto a él”, relató su madre.

Habló el hermano del soldado asesinado en Abra Pampa Habló el hermano del soldado asesinado en Abra Pampa

Confirmó que luego irá al cementerio con toda la familia. “Cuando vengo al cementerio me siento más cerca de él”, y dijo que habrá ese día una misa al cumplirse el primer mes del crimen. “La causa está avanzando”, destacó Yolanda.

Le pidió a la justicia que “haga su trabajo". Se nota que se está trabajando, estoy en contacto con el fiscal, estoy en contacto con mis abogados, así que yo creo que está avanzando”, y recalcó que “tengo fe en Dios que se va a hacer en justicia”.

“Yo creo en la justicia, creo en el fiscal que está hoy, porque veo que se está moviendo, se está trabajando”, y reafirmó que “quiero que el delincuente pague lo que ha hecho, porque le ha destruido una familia”, dijo entre lágrimas.

Yolanda se mostró agradecida de que su otro hijo atacado está en buen estado. “Gracias a Dios está acá contando, porque si no hubiera perdido dos hijos, hubiera sido el peor dolor todavía, pero por lo menos no se me lo llevó Nahuel, porque queda todavía un dolor grande por Alejandro”.

Habló el hermano del soldado asesinado en Abra Pampa Habló el hermano del soldado asesinado en Abra Pampa

Yolanda, madre de nueve hijos, señaló que “fuimos una familia muy unida, todos mis hijos han sido unidos”, y recalcó: “Nunca le hice mal a nadie, no sé por qué esta vez me tocó a mí, y me lo hicieron a mí, Dios sabrá por qué lo han hecho, ya todo lo dejo a Dios, porque Dios es grande y Dios hace justicia”.

Cómo fue el ataque en Abra Pampa

El violento episodio ocurrió en la madrugada del lunes 2 de marzo, cerca de las 5:30, a la salida de un evento bailable en las inmediaciones del predio donde se realiza la feria El Huancar, en la zona de las avenidas 23 de Agosto y 9 de Julio.

Según se informó, en medio de un enfrentamiento entre jóvenes, un hombre extrajo un puñal y atacó a los dos hermanos. Como consecuencia de las heridas, Alejandro Tolaba, de 25 años, murió, mientras que su hermano quedó internado en grave estado.

Tras el ataque, el presunto agresor escapó y fue localizado días después en Bolivia. En un trabajo conjunto entre efectivos de la Brigada de Investigaciones de La Quiaca y la Policía Nacional de Bolivia, el sospechoso fue detenido en Villazón.

De acuerdo a la investigación, el acusado estaba oculto en un residencial de la ciudad fronteriza al momento de su captura. En la causa pesa sobre él la imputación provisoria de “Homicidio simple y tentativa de homicidio”, en el marco de la investigación por el hecho ocurrido en Abra Pampa.