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13 de abril de 2026 - 11:02
Deportes.

Hernán Pellerano valoró la reacción de Gimnasia de Jujuy tras la victoria ante Agropecuario

El entrenador de Gimnasia de Jujuy destacó el trabajo del equipo tras la victoria ante Agropecuario, valoró la reacción luego del gol temprano y también habló del arbitraje y la cancha.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Hernán Pellerano&nbsp;

Hernán Pellerano 

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Hernán Pellerano: “El primer tiempo fue lo que planificamos en la semana”

En su análisis del encuentro ante Radio Líder, Pellerano aseguró que el equipo logró plasmar en la cancha lo que había preparado durante los entrenamientos de la semana, más allá del golpe que significó arrancar perdiendo a los dos minutos con el gol de Lecanda.

“El primer tiempo fue lo que planificamos en la semana. Hicimos un gran primer tiempo donde se planificó tal cual. Lástima que nos convirtieron en la primera pelota parada, pero logramos reponernos rápido de ese gol, conseguimos el empate y a partir de ahí empezamos a jugar muy bien”, expresó.

El Lobo logró revertir el resultado con goles de Mauro Cachi y Cristian Menéndez, en un partido que había comenzado cuesta arriba desde el arranque.

Embed - HERNÁN PELLERANO ANALIZÓ LA VICTORIA DEL LOBO ANTE AGROPECUARIO

La reacción del equipo y el valor del plantel

El entrenador también se refirió a lo hecho por su equipo en el segundo tiempo y destacó la fortaleza del grupo para sostener el resultado cuando Agropecuario fue a buscar el empate.

“Por ahí en el segundo tiempo también arrancamos muy bien y ya con el 2-1 y cuando ellos te vienen a presionar por ahí también se consigue el objetivo, un gran triunfo”, sostuvo. Además, puso el foco en la identidad del plantel y en la entrega que muestra incluso cuando no logra jugar con claridad.

“Somos esto, un plantel con buenos jugadores, buena calidad de persona, y sobre todo, cuando no se puede jugar bien pone mucho huevo y eso no es fácil conseguir”, afirmó.

Hernán Pellerano - Gimnasia de Jujuy

Qué dijo sobre el árbitro Nahuel Viñas

Pellerano también dejó su opinión sobre el arbitraje de Nahuel Viñas y reconoció que se fue disconforme, aunque aclaró que no hubo una jugada puntual que definiera su malestar.

“Me voy bastante disconforme, no nos cobró nada puntual, pero sí esas jugadas donde te cobran las chiquitas y te va metiendo, pero es un gran árbitro y hoy por ahí no tuvo un gran partido”, señaló.

La cancha de Agropecuario, otro factor del partido

Por último, el DT de Gimnasia también hizo referencia al estado del campo de juego, al que definió como un escenario complejo para disputar el encuentro:

Cancha alta, pesada, desprolija, siempre es una cancha difícil, así que importante triunfo, concluyó. Cancha alta, pesada, desprolija, siempre es una cancha difícil, así que importante triunfo, concluyó.

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