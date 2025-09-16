Huracán vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

El duelo entre Huracán y Racing Club correspondiente a la fecha 9 se disputará en el estadio la Quema desde las 19:00 (hora Argentina), el viernes 19 de septiembre.
El duelo entre Huracán y Racing Club correspondiente a la fecha 9 se disputará en el estadio la Quema desde las 19:00 (hora Argentina), el viernes 19 de septiembre.
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
En su visita anterior, Huracán empató por 0 con Vélez. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias y 2 empates, con 3 goles marcados y con 1 en su valla.
Racing Club venció en casa a San Lorenzo por 2 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha empatado 1 y perdido 3. Además, logró gritar 7 goles y ha recibido 10 en su arco.
El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 8 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y terminó con un marcador 0-1 a favor de Huracán.
Racing Club se medirá ante Independiente en una nueva edición del clásico de Avellaneda durante la siguiente jornada. El duelo de titanes se disputará el 28 de septiembre y el estadio Presidente Perón se convertirá en el epicentro del fútbol desde las 15:15 (hora Argentina).
