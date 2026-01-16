viernes 16 de enero de 2026

16 de enero de 2026 - 18:32
Incendios en Chubut: realizarán en Jujuy un festival solidario para ayudar a los damnificados

Artistas y docentes jujeños organizan un evento en el parque Xibi Xibi para recaudar fondos y acompañar a los brigadistas que luchan contra los incendios.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Incendios en Chubut (3)
image
El evento tendrá lugar desde las 17 horas en el anfiteatro Las Lavanderas del parque Xibi Xibi, con una propuesta abierta a toda la comunidad y una grilla artística diversa.

Al respecto, Jair Silva, uno de los organizadores, dialogó con TodoJujuy.com y explicó el origen de la iniciativa. “Somos un grupo de artistas y docentes que estamos muy preocupados por la situación que se vive en la Patagonia. Decidimos organizar un evento y una rifa para recaudar fondos. Nos comunicamos con brigadistas de allá y tenemos un contacto directo que también está colaborando”, señaló.

Silva remarcó que los incendios no solo afectan al ambiente, sino también a las personas. “La Patagonia está sufriendo incendios que están dañando la naturaleza, a los animales y a muchas familias que hoy necesitan acompañamiento y apoyo”, expresó.

Desde la organización sostienen que la respuesta frente a este tipo de emergencias debe ser colectiva. “Creemos que la salida es comunitaria. Por eso nos encontramos en un festival solidario, para compartir arte, música y un abrazo comunitario, y para decir bien fuerte que nadie se salva solo”, afirmó.

Incendios en Chubut
Incendios en Chubut

Incendios en Chubut

La convocatoria superó las expectativas iniciales. “Abrimos una invitación y muchos artistas se sumaron. Vamos a tener bandas, solistas, circo, danza, cuentacuentos y performances. La grilla es muy variada y todo se hace a pulmón”, destacó Silva. Además, aclaró que el festival no persigue ningún fin económico para los organizadores: “Es una red popular que se armó con este objetivo solidario. Nadie va a ganar nada, todo lo recaudado se dona”.

En paralelo, se lanzó una rifa solidaria con un valor de 3.000 pesos, cuyos premios fueron donados por personas voluntarias que se sumaron a la causa. Quienes deseen adquirirla o participar del evento pueden comunicarse al 3884668687 (Jair).

Desde la organización convocan a toda la comunidad jujeña a sumarse, colaborar y acompañar a quienes hoy enfrentan una de las emergencias ambientales más graves de los últimos tiempos en la Patagonia.

