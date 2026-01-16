Incendios en Chubut: realizarán en Jujuy un festival solidario para ayudar a los damnificados

En el marco de los devastadores incendios forestales registrados en la provincia de Chubut, donde el fuego consumió alrededor de 20 mil hectáreas , distintas expresiones solidarias comenzaron a multiplicarse en todo el país. En ese marco, este sábado 17 de enero , en San Salvador de Jujuy, se realizará un festival solidario a beneficio de los Bomberos de la Patagonia .

El evento tendrá lugar desde las 17 horas en el anfiteatro Las Lavanderas del parque Xibi Xibi, con una propuesta abierta a toda la comunidad y una grilla artística diversa.

Al respecto, Jair Silva, uno de los organizadores, dialogó con TodoJujuy.com y explicó el origen de la iniciativa. “Somos un grupo de artistas y docentes que estamos muy preocupados por la situación que se vive en la Patagonia. Decidimos organizar un evento y una rifa para recaudar fondos. Nos comunicamos con brigadistas de allá y tenemos un contacto directo que también está colaborando”, señaló.

871ed24d-f4e7-4db8-bf98-0a98cd3b9767 Festival por los incendios en Chubut.

Silva remarcó que los incendios no solo afectan al ambiente, sino también a las personas. “La Patagonia está sufriendo incendios que están dañando la naturaleza, a los animales y a muchas familias que hoy necesitan acompañamiento y apoyo”, expresó.

Desde la organización sostienen que la respuesta frente a este tipo de emergencias debe ser colectiva. “Creemos que la salida es comunitaria. Por eso nos encontramos en un festival solidario, para compartir arte, música y un abrazo comunitario, y para decir bien fuerte que nadie se salva solo”, afirmó.

La convocatoria superó las expectativas iniciales. “Abrimos una invitación y muchos artistas se sumaron. Vamos a tener bandas, solistas, circo, danza, cuentacuentos y performances. La grilla es muy variada y todo se hace a pulmón”, destacó Silva. Además, aclaró que el festival no persigue ningún fin económico para los organizadores: “Es una red popular que se armó con este objetivo solidario. Nadie va a ganar nada, todo lo recaudado se dona”.

En paralelo, se lanzó una rifa solidaria con un valor de 3.000 pesos, cuyos premios fueron donados por personas voluntarias que se sumaron a la causa. Quienes deseen adquirirla o participar del evento pueden comunicarse al 3884668687 (Jair).

Desde la organización convocan a toda la comunidad jujeña a sumarse, colaborar y acompañar a quienes hoy enfrentan una de las emergencias ambientales más graves de los últimos tiempos en la Patagonia.