Independiente Riv. (M) vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

Independiente Riv. (M) recibirá a Boca Juniors, en el marco de la fecha 5 del Clausura, el próximo domingo 17 de agosto a partir de las 20:30 (hora Argentina), en el estadio el Mundialista de Mendoza.

Así llegan Independiente Riv. (M) y Boca Juniors Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Clausura Independiente Riv. (M) sufrió un duro golpe al caer 1 a 2 en la ultima jornada ante Estudiantes. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 4 goles y ha marcado 5 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos del Clausura Boca Juniors obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Racing Club. De los últimos partidos que jugó, ha perdido 1 y ha empatado 2, con 2 goles a sus rivales y han vencido su valla 3 veces.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 2 empates y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 11 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y el marcador favoreció a Boca Juniors con un marcador de 2-0. Pablo Dóvalo será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Fechas y rivales de Independiente Riv. (M) en los próximos partidos del Clausura Fecha 6: vs Tigre: 22 de agosto - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Unión: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Boca Juniors en los próximos partidos del Clausura Fecha 6: vs Banfield: 24 de agosto - 18:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar Horario Independiente Riv. (M) y Boca Juniors, según país Argentina: 20:30 horas

Colombia y Perú: 18:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 19:30 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

