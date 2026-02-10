Independiente vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Apertura

BsAs (DataFactory)

El juego entre Independiente y Lanús se disputará el próximo viernes 13 de febrero por la fecha 5 del Apertura, a partir de las 20:00 (hora Argentina) en el estadio la Caldera del Diablo.

Así llegan Independiente y Lanús En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Independiente en partidos del Apertura Independiente ganó por 1-0 el juego pasado ante Platense.

Últimos resultados de Lanús en partidos del Apertura El anterior partido disputado entre Lanús finalizó en empate por 1-1 ante Talleres. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos y 1 empate. Logró convertir 8 goles y le han marcado 6.

Todas las veces que fue anfitrión en el estadio Libertadores de América, Independiente sólo logró terminar igualando frente a su rival. Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 3 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 12 de octubre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Lanús lo ganó por 0 a 2.

Fechas y rivales de Independiente en los próximos partidos del Apertura Fecha 6: vs Independiente Riv. (M): 19 de febrero - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Gimnasia (Mendoza): 24 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Central Córdoba (SE): 28 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs San Lorenzo: 7 de marzo - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Unión: 10 de marzo - 19:45 (hora Argentina) Fechas y rivales de Lanús en los próximos partidos del Apertura Fecha 6: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Defensa y Justicia: 1 de marzo - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Boca Juniors: 4 de marzo - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Dep. Riestra: 8 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Estudiantes: 13 de marzo - 20:00 (hora Argentina) Horario Independiente y Lanús, según país Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas

Colombia y Perú: 18:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

