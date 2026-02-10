martes 10 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de febrero de 2026 - 07:47
Liga Profesional

Independiente vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Apertura

Independiente y Lanús se enfrentan en el estadio la Caldera del Diablo. El duelo se jugará el viernes 13 de febrero desde las 20:00 (hora Argentina).

Independiente vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El juego entre Independiente y Lanús se disputará el próximo viernes 13 de febrero por la fecha 5 del Apertura, a partir de las 20:00 (hora Argentina) en el estadio la Caldera del Diablo.

Lee además
defensa y justicia vs velez: previa, horario y como llegan para la fecha 5 del apertura

Defensa y Justicia vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Apertura
union vs san lorenzo: previa, horario y como llegan para la fecha 5 del apertura

Unión vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Apertura

Así llegan Independiente y Lanús

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Independiente en partidos del Apertura

Independiente ganó por 1-0 el juego pasado ante Platense.

Últimos resultados de Lanús en partidos del Apertura

El anterior partido disputado entre Lanús finalizó en empate por 1-1 ante Talleres. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos y 1 empate. Logró convertir 8 goles y le han marcado 6.

Todas las veces que fue anfitrión en el estadio Libertadores de América, Independiente sólo logró terminar igualando frente a su rival.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 3 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 12 de octubre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Lanús lo ganó por 0 a 2.


Fechas y rivales de Independiente en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 6: vs Independiente Riv. (M): 19 de febrero - 19:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Gimnasia (Mendoza): 24 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Central Córdoba (SE): 28 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs San Lorenzo: 7 de marzo - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Unión: 10 de marzo - 19:45 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Lanús en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 6: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Defensa y Justicia: 1 de marzo - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Boca Juniors: 4 de marzo - 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Dep. Riestra: 8 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Estudiantes: 13 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
Horario Independiente y Lanús, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Defensa y Justicia vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Apertura

Unión vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Apertura

Argentinos Juniors se enfrentará ante River Plate por la fecha 5

Por la fecha 5, Tigre recibirá a Aldosivi

Independiente Riv. (M) encontró el triunfo gracias a un gol en contra de Juan Antonini

Lo que se lee ahora
Filas estadio 23 de Agosto video
Deportes.

Arrancó la venta de entradas para Gimnasia de Jujuy vs Central Córdoba

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Hoy sale la inflación de enero 2026.
Economía.

¿A qué hora dan el dato de inflación de enero 2026?

ADEP rechazó la propuesta del Gobierno. (foto de archivo) video
Paritarias.

ADEP rechazó la oferta salarial del Gobierno y CEDEMS define el viernes

Filas estadio 23 de Agosto video
Deportes.

Arrancó la venta de entradas para Gimnasia de Jujuy vs Central Córdoba

ADIUNJu se suma al paro nacional universitario.
Reforma laboral.

ADIUNJu se suma al paro nacional universitario y convoca a movilizar en Jujuy

Túnel derivador. video
Precaución.

El túnel derivador de Cuyaya sigue inundado: "Hace casi dos semanas que está tapado"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel