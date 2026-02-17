martes 17 de febrero de 2026

17 de febrero de 2026 - 08:26
País.

Internaron a Alberto Samid en Punta del Este: piden un traslado sanitario a Buenos Aires

Ingresó por una infección urinaria, pero durante la internación detectaron un virus en sangre de origen incierto y valores bajos en el hemograma.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Alberto Samid.

Alberto Samid.

Qué se sabe del cuadro de salud

Según indicó su esposa, Marisa Scarafía, el ingreso se dio con diagnóstico inicial de infección urinaria. Sin embargo, durante la internación los médicos detectaron la presencia de un virus en sangre de origen incierto.

En el mismo mensaje, la familia advirtió que los estudios mostraron valores bajos en distintos parámetros sanguíneos, como plaquetas y glóbulos blancos, lo que aumentó la preocupación por el cuadro general.

SAMID.jpg
Alberto Samid.

Alberto Samid.

La esposa del empresario explicó que el objetivo es concretar un traslado a Buenos Aires y que, según lo planteado públicamente, la opción evaluada es un avión sanitario para realizar el operativo con urgencia.

En esa línea, realizó un pedido de ayuda dirigido al gobernador Axel Kicillof y a referentes políticos para colaborar con la logística del traslado. También solicitó acompañamiento y oraciones por su recuperación.

Cómo sigue la situación

Por estas horas, el empresario permanece internado en observación y a la espera de definiciones médicas sobre el origen del virus detectado y los pasos a seguir. Su entorno insiste en acelerar el traslado para continuar la atención en Buenos Aires.

