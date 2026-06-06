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6 de junio de 2026 - 18:07
País.

Internaron de urgencia al abuelo de Agostina Vega

Miguel Heredia, abuelo de Agostina Vega, fue internado de urgencia por una descompensación mientras avanza la investigación por el femicidio.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Abuelo de Agostina Vega&nbsp;

Abuelo de Agostina Vega 

La causa por el femicidio de la adolescente Agostina Vega sumó en las últimas horas un nuevo capítulo marcado por el drama familiar. Su abuelo, Miguel Heredia, debió ser internado de urgencia tras sufrir una descompensación mientras continúa reclamando justicia por el crimen de su nieta.

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El hombre había sido una de las figuras más visibles durante la búsqueda de la joven y en los días posteriores al hallazgo de su cuerpo, acompañando de cerca cada avance de la investigación.

Abuelo de Agostina Vega
Abuelo de Agostina Vega

Abuelo de Agostina Vega

Una descompensación en medio del dolor

Según trascendió, Heredia sufrió un fuerte dolor en el pecho que obligó a sus familiares a solicitar asistencia médica inmediata.

Tras ser evaluado por profesionales de la salud, quedó internado en el Hospital San Roque de la ciudad de Córdoba, donde permanece bajo observación médica.

Fuentes cercanas a la familia señalaron que el deterioro físico estaría relacionado con el profundo impacto emocional generado por el asesinato de su nieta y las intensas jornadas vividas desde el inicio de la búsqueda.

Una familia golpeada por la tragedia

La situación adquiere una dimensión aún más dramática porque en el mismo centro de salud continúa internada Melisa Heredia, madre de la adolescente.

La mujer permanece en terapia intensiva desde hace varios días luego de sufrir una severa descompensación acompañada por un cuadro de deshidratación, hipertensión y otras complicaciones derivadas del impacto emocional provocado por el crimen.

Familiares y allegados siguen de cerca la evolución de ambos mientras atraviesan uno de los momentos más difíciles desde que se conoció el caso.

La investigación sumó un nuevo detenido

Mientras tanto, la causa judicial continúa avanzando bajo la dirección del fiscal Raúl Garzón.

En los últimos días fue detenido Osvaldo Fassetta, de 47 años, acusado de encubrimiento agravado en el marco de la investigación.

El hombre había alquilado una habitación en la vivienda de Claudio Barrelier, señalado por la Justicia como el principal sospechoso del femicidio.

Las pruebas bajo análisis

De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, Fassetta residió en el inmueble durante menos de un mes y abandonó el lugar cuando la desaparición de Agostina ya era de conocimiento público.

La fiscalía sostiene que presentó contradicciones en distintas declaraciones brindadas durante la investigación, situación que motivó su detención.

Entre las pruebas que se encuentran bajo análisis aparecen rastros de sangre detectados en una frazada hallada dentro de la habitación que ocupaba el acusado. Los peritajes también determinaron que el elemento habría sido lavado con agua oxigenada, un dato que despertó sospechas entre los investigadores.

Buscan determinar su posible participación

La principal hipótesis que maneja la Justicia apunta a establecer si el detenido tenía conocimiento de lo ocurrido dentro de la vivienda o si colaboró posteriormente para ocultar información relevante para la causa.

Mientras continúan las pericias y la toma de testimonios, la investigación sigue avanzando con el objetivo de esclarecer por completo el femicidio de Agostina Vega y determinar las responsabilidades de cada una de las personas involucradas en el caso.

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