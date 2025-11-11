martes 11 de noviembre de 2025

11 de noviembre de 2025 - 10:14
Servicios.

Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas para el miércoles 12 de noviembre

Mañana miércoles se llevarán adelante trabajos de mejoras programadas en el servicio de energía eléctrica en San Salvador de Jujuy y Rinconada.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
ejesa.jpg
Se llevarán adelante cambios de antena de baja tensión en San Salvador como desplazamiento de linea de media tensión junto a la instalación de nuevas columnas en las diversas localidades en Rinconada junto con demás trabajos para garantizar mejoras en el servicio de energía eléctrica.

Los cortes en el suministro de energía será de 8:30 a 14:30 en Rinconada y de 8 a 14 en San Salvador de Jujuy.

Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

Mejoras programadas que requieren interrupción del servicio

San Salvador de Jujuy

  • Fecha: miércoles 12 de noviembre
  • Hora: de 8:00 A 14:00 HS
  • Barrio: B° Los Perales
  • Calles: entre calles El Ceibo, El Cardenal, El Lapacho, Av. Illia, y zonas aledañas.

Tareas

Se realizarán cambios de antena de baja tensión, la cual realiza una serie de acciones técnicas para optimizar su funcionamiento. Además la conexión de un preensamblado aislados entre sí dentro de una misma cubierta y el retiro de estructuras. Facilitando la operación y el mantenimiento de la red dedistribución de energía.

Rinconada

  • Fecha: miércoles 12 de noviembre
  • Horario: de 8:30 a 14:30 HS
  • Zonas afectadas: Cieneguillas, Santa Catalina, Yoscaba, Oratorio, Casira, Piscuno, Pozuelos, Rinconada, Cienego Grande y zonas aledañas.

Tareas

Las diferente cuadrillas llevarán adelante un desplazamiento de línea de media tensión junto a la instalación de nuevas columnas, permitiendo renovar la red. Estas acciones son claves para la red de distribución, con el fin de garantizar la seguridad, confiabilidad y capacidad del sistema.

Canales de contacto

Llega Jujuy Corre 2025: todo lo que tenés que saber sobre la fiesta del running

