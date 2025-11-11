Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas para el miércoles 12 de noviembre

Este miércoles 12 de noviembre, la empresa EJESA realizará una interrupción programada del servicio de energía en zonas de San Salvador de Jujuy y Rinconada.

Se llevarán adelante cambios de antena de baja tensión en San Salvador como desplazamiento de linea de media tensión junto a la instalación de nuevas columnas en las diversas localidades en Rinconada junto con demás trabajos para garantizar mejoras en el servicio de energía eléctrica.

Los cortes en el suministro de energía será de 8:30 a 14:30 en Rinconada y de 8 a 14 en San Salvador de Jujuy.

ejesa trabajos.jpg Este lunes 30 de julio habrá trabajos de mantenimiento: éstas serán las zonas afectadas Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas Mejoras programadas que requieren interrupción del servicio

San Salvador de Jujuy Fecha: miércoles 12 de noviembre

Hora: de 8:00 A 14:00 HS

Barrio: B° Los Perales

Calles: entre calles El Ceibo, El Cardenal, El Lapacho, Av. Illia, y zonas aledañas. Tareas Se realizarán cambios de antena de baja tensión, la cual realiza una serie de acciones técnicas para optimizar su funcionamiento. Además la conexión de un preensamblado aislados entre sí dentro de una misma cubierta y el retiro de estructuras. Facilitando la operación y el mantenimiento de la red dedistribución de energía. Rinconada Fecha: miércoles 12 de noviembre

Horario: de 8:30 a 14:30 HS

Zonas afectadas: Cieneguillas, Santa Catalina, Yoscaba, Oratorio, Casira, Piscuno, Pozuelos, Rinconada, Cienego Grande y zonas aledañas. Tareas Las diferente cuadrillas llevarán adelante un desplazamiento de línea de media tensión junto a la instalación de nuevas columnas, permitiendo renovar la red. Estas acciones son claves para la red de distribución, con el fin de garantizar la seguridad, confiabilidad y capacidad del sistema. Canales de contacto Sitio web : ejesa.com.ar

: ejesa.com.ar Línea de teléfono: 0800 888 0077

0800 888 0077 Asistente virtual: VOLT

VOLT SMS: 50150

50150 Whastapp: 388 4613738

388 4613738 Email: [email protected]

