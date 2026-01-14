miércoles 14 de enero de 2026

14 de enero de 2026 - 10:04
Santiago del Estero.

Investigan a personas que habrían pagado por contenido sexual de una adolescente

Impulsaron peritajes técnicos y nuevas medidas para identificar a quienes adquirieron contenido sexual de una menor y establecer responsabilidades penales.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Investigan a los compradores de contenido sexual de una menor santiagueña.

Investigan a los compradores de contenido sexual de una menor santiagueña.

La Justicia provincial avanza en la individualización de personas, tanto de Quimilí como de otras localidades de la provincia, que estarían involucradas en la compra de contenido sexual de una adolescente mediante un sistema clandestino de comercialización de contenido íntimo. El expediente tomó notoriedad en los ámbitos judicial y policial y es mencionado como el denominado “OnlyFans santiagueño”.

En ese marco, la fiscal a cargo del caso, con el apoyo de especialistas en informática forense y equipos de investigación, puso en marcha distintas medidas técnicas destinadas a rastrear la circulación del material, ubicar a quienes lo adquirieron y establecer responsabilidades legales de cada uno de los implicados.

Investigan a los compradores de contenido sexual de una menor santiagueña.

El foco se amplía hacia los compradores del contenido

El expediente atraviesa un momento determinante, con el foco puesto no solo en quienes habrían organizado o gestionado la circulación del material, sino también en los consumidores finales del contenido: personas que habrían abonado para obtener imágenes y grabaciones de una menor de 16 años mediante un grupo de WhatsApp.

De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, el equipo judicial examina movimientos de dinero, antecedentes en plataformas de pago digital, intercambios de mensajes y distintos soportes audiovisuales, elementos que resultarían clave para reconstruir de manera integral el funcionamiento de la maniobra.

Una causa compleja y con impacto social en la comunidad

El desarrollo de los análisis técnicos será clave para resolver cómo continuará el expediente. Las autoridades no descartan formular cargos ni disponer nuevas acciones judiciales conforme se incorporen pruebas adicionales. Se trata de una causa de alta complejidad, pero tanto la Fiscalía como los equipos investigadores buscan reconstruir cada arista del entramado, incluso el vínculo que habría facilitado el contacto sexual entre la menor y un adulto.

Quimilí, Santiago del Estero.

En paralelo, la situación encendió alarmas en Quimilí y en todo el departamento Moreno, y volvió a poner en discusión los peligros asociados al uso de entornos digitales, el rol y la responsabilidad de los adultos, y la urgencia de fortalecer políticas de prevención, supervisión y control cuando hay niños y adolescentes involucrados.

La Justicia intenta establecer si el material circuló más allá de Quimilí y profundiza las líneas de investigación. La causa conocida como el “OnlyFans santiagueño” sigue avanzando y uno de los focos principales del Ministerio Público es precisar el alcance real que tuvo la difusión de las imágenes íntimas de la menor.

En ese marco, los investigadores procuran determinar si los archivos enviados mediante el grupo de WhatsApp quedaron restringidos a teléfonos de Quimilí o si se expandieron a otras ciudades de la provincia e incluso a jurisdicciones fuera de Santiago del Estero.

Ministerio Público Fiscal de Santiago del Estero.

Pericias digitales y el origen de la maniobra bajo análisis

De acuerdo con voceros del ámbito judicial, la causa avanza con la participación de técnicos en informática forense y expertos en ciberdelitos, que revisan teléfonos celulares, historiales de conversaciones, imágenes capturadas y distintos contenidos digitales intercambiados.

La pesquisa se inició luego de que la madre de la menor detectara que su hija había percibido sumas de dinero a cambio del envío de fotos y videos de carácter íntimo. Para recibir esos pagos, la adolescente habría recurrido a una cuenta de billetera virtual perteneciente a su hermana.

Desde entonces, la persona que administraba el grupo, conocida como “María”, habría desplegado maniobras coercitivas, imponiendo condiciones para permitir que la joven abandonara el espacio virtual, al tiempo que el material comenzaba a difundirse entre otros participantes.

