Israel confirmó que el intercambio de rehenes con Hamás comenzará esta noche: "Estamos listos para recibirlos de inmediato"

Israel confirmó que el intercambio de rehenes con Hamás será a partir de esta noche: “Estamos listos para recibirlos de inmediato”

En Tel Aviv, miles de personas se concentraron en la Plaza de los Rehenes para respaldar el proceso y exigir el regreso de los cautivos. (Foto: REUTERS/Hollie Adams).

El gobierno de Israel confirmó este domingo que el intercambio de rehenes con Hamás comenzará esta noche , adelantando el operativo que en principio estaba previsto para mañana por la mañana. La decisión se produce en el marco del acuerdo de alto el fuego temporal alcanzado con mediación de Egipto, Qatar y Estados Unidos .

“Israel está listo y preparado para la inmediata recepción de todos nuestros rehenes”, declaró el primer ministro Benjamin Netanyahu , quien señaló que el objetivo principal del gobierno es poner a salvo a los ciudadanos israelíes retenidos en Gaza cuanto antes.

Según fuentes oficiales, se espera la liberación de 20 personas con vida y la repatriación de los cuerpos de 28 víctimas asesinadas durante los meses de cautiverio. El operativo incluirá estrictos protocolos de identificación y asistencia médica inmediata en territorio israelí. También se encuentra el Gaza el cuerpo Lior Rufaeff , asesinado durante el brutal ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023. En total hay 48 cautivos en Gaza entre fallecidos y personas con vida.

Según The Israel Times, el gobierno le avisó a las familias de los rehenes que espera que los cautivos en poder de Hamas sean liberados entre las 4:00 y las 6:00 de la mañana locales , aunque el horario podría cambiar.

Hamás confirmó que liberará el lunes a los rehenes aún cautivos en Gaza. “Según el acuerdo firmado, el intercambio de prisioneros comenzará el lunes por la mañana”, declaró Osama Hamdan, un dirigente del grupo islamista que gobierna Gaza desde 2007.

La liberación de los secuestrados fue pactada tras el acuerdo alcanzado en las negociaciones llevadas a cabo la semana pasada en el balneario egipcio de Sharm el Sheik, bajo la mediación de Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía.

El operativo y los preparativos en marcha

El Ministerio de Servicios Religiosos y el Centro Nacional de Medicina Forense de Tel Aviv completaron los preparativos para recibir tanto a los sobrevivientes como a los cuerpos de los rehenes fallecidos.

Autoridades penitenciarias israelíes también trasladaron a un grupo de prisioneros palestinos a dos cárceles designadas, desde donde serán liberados según el cronograma del intercambio.

El director general del ministerio, Yehuda Avidan, advirtió sobre posibles incumplimientos por parte de Hamás:

“Mi mayor temor es que nos digan ‘no se encontró’, y las familias se queden sin cierre”. “Mi mayor temor es que nos digan ‘no se encontró’, y las familias se queden sin cierre”.

El proceso estará supervisado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, que realizará una primera verificación en la frontera antes del traslado a hospitales y centros forenses.

Cumbre internacional por la paz en Gaza

Mientras se desarrolla el operativo, Egipto confirmó que este lunes se llevará a cabo una cumbre internacional por la paz en Gaza, encabezada por el presidente estadounidense Donald Trump y su par egipcio Abdel Fattah al Sisi.

Participarán más de veinte líderes mundiales, incluido el secretario general de la ONU, António Guterres.

Aunque todavía no está confirmada la presencia de Netanyahu, el evento busca sellar el inicio formal de un proceso de pacificación en Medio Oriente tras más de un año de conflicto.

Expectativa mundial y apoyo en Tel Aviv

En Tel Aviv, miles de personas se reunieron en la Plaza de los Rehenes para acompañar el proceso de liberación y reclamar la vuelta de todos los cautivos. Entre los oradores estuvieron el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y los asesores Jared Kushner e Ivanka Trump, quienes reafirmaron su compromiso con la estabilidad regional.

El intercambio de rehenes, más allá de su dimensión humanitaria, se presenta como un primer paso hacia el fin de las hostilidades entre Israel y Hamás, aunque persisten dudas sobre el cumplimiento total del acuerdo y la permanencia del alto el fuego en los próximos días.