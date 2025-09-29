Javier Milei debió suspender acto en Ushuaia por protestas y regresó a Buenos Aires

El líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, tuvo que suspender su acto previsto en Ushuaia tras enfrentarse a protestas organizadas por funcionarios del gobierno provincial , quienes convocaron movilizaciones alrededor del lugar de la actividad. Según reportes oficiales de su espacio político, los ánimos se tensaron y la comitiva decidió volver a la Ciudad de Buenos Aires.

En lugar del acto formal, Milei apareció frente a simpatizantes con un megáfono junto al hotel donde se alojaba y pronunció un discurso breve: “Bajó la inflación, la inseguridad, la pobreza y la indigencia, todo abrazando las ideas de la libertad. Les pido que no aflojen… La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”.

La manifestación contaba con marchas simultáneas en plazas cercanas, piquetes circunstanciales y llamadas a “empapelar la ciudad” con consignas de protesta difundidas a través de chats vinculados a dirigentes del peronismo fueguino.

El acto estaba previsto para realizarse en la intersección de San Martín y Don Bosco, en el centro de Ushuaia, pero los manifestantes fueron desplazándose conforme avanzaba el día, hasta forzar la interrupción.

Al emprender el regreso, Milei subió al avión alrededor de las 18:30. No se informaron incidentes graves, aunque se registraron cruces entre simpatizantes libertarios y manifestantes en las calles cercanas al aeropuerto.

Agenda y contexto

Durante su visita, Milei también tenía pautadas actividades en la empresa tecnológica Newsan, acompañado de candidatos de su espacio como Agustín Coto y Miguel Rodríguez. Allí defendió su plan económico y el régimen de exención impositiva para Tierra del Fuego.

El mandatario sostuvo que las protestas son previsibles frente a reformas “de 180 grados” e hizo un llamado a avanzar sin retroceder hacia políticas del pasado.