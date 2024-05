Javier Milei hizo un posteo viral por el paro general de la CGT

En la previa de este día tan clave, el presidente de la Nación realizó un posteo en su Instagram donde se lo puede ver mostrando una remera con la leyenda: "Yo no paro".

Cabe destacar que la publicación recibió miles de likes, con mensajes a favor y en contra del mandatario.

el posteo de javier milei por el paro de la cgt.jpg El posteo de Javier Milei por el paro general de la CGT

El Gobierno Nacional descontará el día a los estatales que adhieran al paro

El Gobierno Nacional descontará el día a los trabajadores estatales que adhieran al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este jueves 9 de mayo. Así lo confirmó en la última conferencia de prensa el vocero presidencial, Manuel Adorni.

“A los empleados estatales que paren se les descontará sus haberes del día (la jornada laboral). Quien no va a trabajar y no cumple con su actividad, no cobra”, advirtió Adorni esta mañana en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

El vocero resaltó que "sigue abierta la línea 134 para denunciar extorsiones", respecto al número telefónico al cual empleados pueden comunicarse en forma anónima y gratuita en caso de ser obligados a adherir a la medida de fuerza.