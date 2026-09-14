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14 de septiembre de 2026 - 12:49
Política.

Javier Milei reunió al Gabinete para repasar el proyecto sobre Malvinas y detalles de economía

El encuentro se llevó a cabo en Casa Rosada entre el presidente Javier Milei y miembros del Gabinete.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Gabinete - Javier Milei

El presidente Javier Milei llevó a cabo una reunión con el Gabinete en Casa Rosada durante la mañana de lunes 14 de septiembre, en el inicio de una semana atravesada por el envío del Presupuesto 2027 y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional al Congreso.

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El encuentro, fijado desde fines de agosto como una instancia semanal de seguimiento político, se celebró en una jornada de mucha actividad para la Casa Rosada. A las 15, Milei convocó otra vez a sus diputados y senadores en el Salón Héroes de Malvinas para bajar la línea que quiere defender el Gobierno en las próximas semanas.

Detalles del encuentro entre Javier Milei y el Gabinete

En la previa, se esperaba que esos mismos temas aparecieran primero en la cita con el Gabinete, en la apertura de una semana en la que el oficialismo buscará avanzar con tres iniciativas centrales: la presentación formal del Presupuesto 2027, el envío a Diputados del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y el inicio del debate en el Senado sobre la reforma electoral.

En las últimas reuniones con sus ministros, el Presidente repasó las principales variables económicas y el avance del proyecto vinculado a Malvinas, que prevé endurecer las sanciones contra las empresas que operen sin autorización en las islas y crear un Consejo de Seguridad Nacional que articule Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía.

Como es habitual, fueron convocados al Salón Eva Perón la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Sandra Pettovello (Capital Humano), Carlos Presti (Defensa), Mario Lugones (Salud) y Juan Bautista Mahiques (Justicia), Pablo Quirno (Cancillería).

También el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la senadora Patricia Bullrich; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y los secretarios María Ibarzabal (Legal y Técnica), Fabián Fernández (Comunicación) y el vocero presidencial, Adrián Ravier.

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