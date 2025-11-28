Javier Milei suspendió su viaje al sorteo del Mundial 2026 tras las polémicas con la AFA

El mandatario Javier Milei resolvió cancelar su participación en el sorteo de la Copa del Mundo , programado para el viernes 5 de diciembre en Washington , en un contexto marcado por su creciente tensión con la Asociación del Fútbol Argentino . La confirmación llegó por medio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El funcionario difundió la novedad en sus redes sociales. En su publicación en X , el funcionario señaló: “El Presidente de la Nación ha decidido no realizar el viaje previsto” para presenciar el sorteo del mundial de fútbol a realizarse el próximo 5 de diciembre en Washington DC .

La decisión de dejar sin efecto el viaje al sorteo —donde la selección argentina partirá como cabeza de serie y definirá a sus rivales para la etapa inicial del Mundial 2026 — ocurre mientras se profundiza la disputa con la Asociación del Fútbol Argentino . De acuerdo con información, esta fue la manera elegida por el Presidente para enviarle un mensaje indirecto al titular del organismo que rige el fútbol local, Claudio “Chiqui” Tapia .

Esta determinación se suma a otros movimientos recientes del jefe de Estado en dirección contraria a Tapia, luego del episodio del “pasillo” protagonizado por Estudiantes de La Plata durante la recepción a Rosario Central , equipo al que se le adjudicó la Liga Argentina el jueves pasado.

Estudiantes le hizo el pasillo a Rosario Central de espaldas.

En los últimos días, Milei publicó varios mensajes en sus redes para expresar su apoyo a Estudiantes, institución que atraviesa un fuerte conflicto entre Claudio Tapia y Juan Sebastián Verón, su presidente. “Honor a la Escuela de Don Osvaldo”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X, junto a una imagen de la camiseta albirroja.

Con esa frase, aludió a Osvaldo Zubeldía, el recordado técnico que condujo al conjunto platense a conquistar tres Copa Libertadores consecutivas y la mítica Intercontinental de 1968 frente al Manchester United. Un dato significativo es que en aquel equipo histórico se encontraban Carlos Bilardo —referente admirado por el mandatario, que se define como “bilardista”— y Juan Ramón Verón, padre de quien hoy preside el club, “La Brujita”.

En realidad, el mandatario volvió a difundir en sus perfiles una foto donde aparecen Zubeldía y Bilardo, algo que ocurrió después de que trascendiera que había quedado sin efecto su viaje.

La foto que compartió Milei en sus redes sociales.

Precisamente, este mismo día se difundieron las penalidades impuestas por el Tribunal de Disciplina de la AFA a los futbolistas de Estudiantes y a parte de su dirigencia. El dato que generó mayor sorpresa fue la inhabilitación por seis meses para Juan Sebastián Verón, quedando excluido de “toda actividad relacionada con el fútbol”.

Sanciones, amnistías posibles y un conflicto que escala

No obstante, desde la AFA señalaron que la sanción no se aplicará de manera estricta y que existe la posibilidad de que, antes del inicio de la próxima competencia, se dicte una amnistía para los jugadores castigados. Esa eventual medida, sin embargo, no incluiría al propio Verón.

En este contexto, durante la ceremonia de los premios Alumni celebrada este miércoles en Ezeiza, Claudio Tapia se refirió por primera vez al conflicto que estalló luego de proclamar a Rosario Central como ganador del torneo local, una decisión que derivó en cuestionamientos por parte del Gobierno nacional.

Afa Un dirigente de la AFA salió al cruce por la decisión de un club que aprobó la inversión de capitales externos en el fútbol. (Foto: AFA).

"No es la primera vez que vivimos esto", pasó tres presidentes en apenas nueve años que me ha tocado presidir el fútbol argentino y me quedan muchos años más. “No tengan dudas” que cuando se venza mi mandato van a tener la posibilidad de presentarse los que quieran”, desafió Chiqui.

Y agregó: “Las luchas se dan desde adentro”, no desde afuera. Las discusiones se dan desde adentro, cara a cara. Acá todos sabemos que hay cosas que mejorar, pero también sabemos que los únicos que le dan al fútbol argentino lo que realmente tiene valor son los jugadores, los técnicos y los dirigentes que hacen un esfuerzo para armar equipos y torneos competitivos donde todos tengan la misma posibilidad”.

Chiqui Tapia, presidente de AFA.

Chiqui Tapia responde con firmeza y apunta directamente a Verón

En ese marco, el presidente de la AFA aprovechó para dirigirle una crítica a Juan Sebastián Verón. Señaló que “Hay algunos que por ahí se olvidan” de que jugaron dos días antes que Barracas Central y estaban afuera del reducido. Porque no ganó Huracán ni Belgrano se clasificaron y tienen la posibilidad de pelear el torneo. “Este es el fútbol argentino”. Con estas palabras apuntó a la situación de Estudiantes, que venció a Rosario Central en Arroyito y se enfrentará en los cuartos de final a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Pablo Toviggino y "Chiqui" Tapia.

“Tenemos que colaborar entre todos” para hacer un fútbol mejor. Los comunicadores comunicando, los jugadores jugando, los técnicos dirigiendo y nosotros los dirigentes corrigiendo los errores. “A mí no me vota la gente de afuera”, me votan los dirigentes del fútbol argentino”, remarcó con un mensaje a la política nacional.