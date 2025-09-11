jueves 11 de septiembre de 2025

11 de septiembre de 2025 - 21:34
Casa Rosada.

Javier Milei vetó la ley de distribución de ATN y envió el decreto al Senado

Javier Milei firmó el decreto que veta la ley de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Javier Milei 

Javier Milei firmó el decreto que veta la ley de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), medida que había sido sancionada por el Congreso con apoyo de los gobernadores. El documento fue girado al Senado.

El Congreso tendrá la posibilidad de insistir en su aprobación con el respaldo de dos tercios de los votos para que la norma quede vigente. La Casa Rosada venía advirtiendo que el reparto automático de los ATN ponía en riesgo el equilibrio fiscal.

Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario

Tensa relación con los gobernadores

La decisión se da en medio de las negociaciones que el Gobierno mantiene con las provincias a través de la recientemente creada mesa federal, donde se busca acordar reformas laboral y tributaria. El flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, había señalado que su principal objetivo era recomponer el vínculo con los mandatarios provinciales. Sin embargo, el veto podría tensar nuevamente la relación.

Qué son los ATN

Los ATN son fondos que se detraen antes de la distribución de la coparticipación federal y se asignan a las provincias en casos de emergencia. Los gobernadores habían reclamado que la Nación retenía indebidamente esos recursos, por lo que impulsaron una ley que fijara criterios de reparto automático.

Desde la oposición, legisladores y gobernadores cuestionaron el veto. La senadora Piera Fernández sostuvo que “es inexplicable el veto de Milei, la ley tenía un impacto fiscal de apenas 0,1% del PBI”.

La disputa por los fondos provinciales será uno de los ejes de la próxima reunión de la mesa federal, en la que el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, tendrá la misión de acercar posiciones y destrabar el conflicto.

