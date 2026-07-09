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9 de julio de 2026 - 12:02
País.

Javier Milei y el Gabinete participaron del Tedeum por el 9 de Julio

Tras encabezar el acto en Tucumán junto a gobernadores, Javier Milei caminó junto a sus ministros participaron del Tedeum por el 9 de Julio.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Javier Milei tedeum

El presidente Javier Milei y su gabinete participaron en la Catedral Metropolitana del Tedeum por el 9 de Julio. Tras encabezar el acto en Tucumán junto a gobernadores aliados, el mandatario caminó junto a sus ministros. En tanto, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, ofició la misa y le envió un mensaje a la dirigencia política.

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El Ejecutivo llamó a "dejar atrás las divisiones estériles"

El vocero presidencial, Adrián Ravier, destacó la foto de Javier Milei con gobernadores aliados en la Casa Histórica de Tucumán, por el 9 de Julio, y llamó a "dejar atrás las divisiones estériles". Ravier publicó en su cuenta de X: "Ayer, en Tucumán, quedó una imagen que trasciende las diferencias y pone en el centro una convicción: la Argentina necesita que Nación y provincias trabajen juntas para consolidar el camino hacia la libertad".

El funcionario mencionó: "Junto al presidente Javier Milei estuvieron presentes los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Claudio Vidal (Santa Cruz), Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan), Ignacio Torres (Chubut), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), además de Elías Suárez, vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo de Santiago del Estero, y Myriam Prunotto, vicegobernadora de Córdoba".

El arzobispo de Buenos Aires alertó por la corrupción y le envió un mensaje a la dirigencia política

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, alertó por la corrupción y le envió un mensaje a la dirigencia política: "Es cuestión de ser o no honestos y transparentes", al encabezar el Tedeum en la Catedral Metropolitana por el 9 de Julio. Frente al presidente Javier Milei, pidió desterrar las "cuevas de corrupción" y reclamó apartarse del "camino de la intolerancia y de la crueldad hacia los más débiles”.

García Cuerva planteó: "A veces, como sociedad argentina también recorremos caminos peligrosos. No por cuestiones geográficas sino porque no nos llevan a ningún buen lugar o nos meten en laberintos sin salida. El camino de la intolerancia, el de los enfrentamientos constantes, el de la descalificación del otro por pensar o ser distinto, el camino de la crueldad hacia los más débiles".

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