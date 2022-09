Morales dijo que deberán refacturar sobre la base de mantener los consumos del periodo anterior , siempre que los montos no superen los incrementos autorizados. “Está el 14% de aumento que autorizamos y el 34% que dispuso el gobierno nacional, solo eso puede impactar en la tarifa” , y dijo que los incrementos no podrán superar el 48%.

“Los que hayan pagado ya la boleta con aumentos superiores, la empresa de energía deberá hacer una nota de crédito para la factura siguiente”, aclaró Morales, y dijo que los que no pagaron, la empresa deberá refacturar si excede al 48% de aumento, y el usurario debe pagar la boleta con consumos anteriores”.

Gerardo Morales y las boletas de luz en Jujuy.jpg Gerardo Morales y las boletas de luz en Jujuy

“Los que tienen más consumos, deberán arreglar con la empresa el pago en cuotas”, marcó Morales y sentenció que “no aceptamos incrementos que superen el 150, 200 o 250%. Hay subas tremendas que no tienen que ver con esta lógica que estableció la provincia, de autorizar aumentos bastante por debajo de los aumentos de sueldos”.

El gobernador Gerardo Morales dijo que los incrementos autorizados se hicieron “con responsabilidad y con los parámetros que no exceden los incrementos salariales”, y dijo que verificaron excesos de la facturación en muchos usuarios.

Gerardo Morales explicó que la medida es de aplicación inmediata, y que la empresa que presta el servicio en Jujuy “deberá sustituir las boletas que tienen vencimientos futuros”, y recalcó que los usuarios no deben hacer trámites, ya que “es una orden para la empresa”.

GERARDO MORALES - Gobernador

Suspenden la segmentación de tarifas

Morales también detalló que suspenden la aplicación de la segmentación de tarifas dispuesta por el gobierno nacional. “Es una medida por un motivo racional: no está comunicado el registro de usuarios de subsidios eléctricos”.

El Gobernador dijo que “hasta tanto no tengamos conocimiento de los usuarios, que serían unos 120 mil registrados y faltan más, suspendemos la segmentación. Deben cumplirse todos los preceptos establecidos y no lo vemos, no hay claridad sobre el registro de subsidios”, subrayó, pero dijo que Jujuy no piensa en evitar los aumentos que resuelve Nación.

Aplicación inmediata

Mientras Carlos Oehler, presidente de Superintendencia de Servicios Públicos, ratificó que la disposición tiene cumplimiento inmediato. “La sugerencia es que se dirijan a la empresa de energía para que se refacturen los periodos en conflicto, que son los 6, 7 y 8”.

energía 22.jpg

La Susepu impulsó una auditoria para determinar si se presentaron irregularidades en la facturación de energía eléctrica, y hasta que el análisis no esté terminado, se dispuso en la Resolución Nº 225 que la empresa no puede realizar suspensiones ni cortes de servicios.

Los funcionarios recalcaron que de acuerdo a la normativa vigente sobre derechos de los usuarios, pueden abonar el monto equivalente a la factura anterior, hasta que se resuelva el conflicto. También destacaron que se hace un análisis integral del sistema de facturación.