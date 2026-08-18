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18 de agosto de 2026 - 12:11
Juventud.

"Cita con Dios": invitan a jóvenes a vivir un retiro diferente

La Pastoral de Juventud Diocesana prepara un encuentro abierto para jóvenes que busquen salir de la rutina y vivir una experiencia diferente.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
“Cita con Dios” combinará momentos de reflexión, actividades recreativas y una salida por las calles de Jujuy durante tres jornadas.

“Cita con Dios” combinará momentos de reflexión, actividades recreativas y una salida por las calles de Jujuy durante tres jornadas.

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La iniciativa se enmarca en el Año de Vocación y Juventud que atraviesa la Iglesia jujeña, con distintas propuestas destinadas a darle mayor protagonismo a los jóvenes.

“Una oportunidad para desconectar”

A diferencia de otros encuentros más numerosos, “Cita con Dios” propone una experiencia más íntima. Desde la organización explicaron que no es necesario tener una participación previa en la Iglesia para sumarse.

Florencia Aguilera señaló que también puede ser una alternativa para quienes atraviesan momentos de cansancio o se sienten abrumados por la rutina.

“Es la oportunidad perfecta para volver a buscar, encontrarte, sentir paz, sentirte amado y sentirte pleno”, expresó al explicar qué podría encontrar una persona que se acerque por primera vez.

Los integrantes de la Pastoral reconocieron además que captar la atención de los jóvenes representa un desafío en tiempos marcados por las redes sociales, la inmediatez y el consumo constante de contenidos.

“Es la oportunidad perfecta para volver a buscar, encontrarte, sentir paz, sentirte amado y sentirte pleno” “Es la oportunidad perfecta para volver a buscar, encontrarte, sentir paz, sentirte amado y sentirte pleno”

Sin embargo, Vallejos sostuvo que perciben un renovado interés entre los chicos. “Vemos mucha esperanza en los jóvenes. Vemos ese despertar de que quieren conocer, quieren saber qué hay más allá”, explicó.

Desde su propia experiencia, destacó también el valor de las comunidades y los vínculos que surgen dentro de estos espacios: “En mis momentos de debilidad y de problemas me sostuvieron, me acompañaron y me dieron palabras de aliento”.

“Vemos mucha esperanza en los jóvenes. Vemos ese despertar de que quieren conocer, quieren saber qué hay más allá” “Vemos mucha esperanza en los jóvenes. Vemos ese despertar de que quieren conocer, quieren saber qué hay más allá”

Tres días con reflexión, juegos y actividades en la calle

Los organizadores remarcaron que el retiro no consistirá únicamente en momentos de oración. La programación incluirá propuestas recreativas, dinámicas grupales y actividades que buscarán combinar la fe con la energía propia de los jóvenes.

El viernes 21 estará especialmente orientado a un encuentro más personal. Para el sábado 22 está prevista una actividad en las calles con una modalidad que definieron como una mezcla de procesión, batucada y movida juvenil.

El recorrido previsto pasará por calle San Martín y Senador Pérez, para finalizar en Sagrada Familia, con el objetivo de llevar una expresión de alegría y fe al espacio público.

También habrá “contemplaciones actuadas” y distintas dinámicas. “Vamos a rezar, sí, pero vamos a hacer de todo. Hay muchas actividades hermosas y súper entretenidas”, adelantaron.

La propuesta apunta también a recuperar momentos de silencio e introspección en medio de una vida cotidiana atravesada por estímulos permanentes.

Cómo participar de “Cita con Dios”

El retiro está destinado a jóvenes de 15 a 30 años. En el caso de los menores de edad, desde la organización aclararon que existe un procedimiento previo que incluye comunicación con los responsables, una breve entrevista y la correspondiente autorización.

Para obtener información se puede contactar a Gaby Bejarano al 388-6540915 o a Anita al 388-5818672.

También se reciben consultas a través de Instagram, buscando a Pastoral de Juventud Jujuy.

Desde la organización dejaron una invitación especialmente dirigida a quienes sienten curiosidad pero nunca participaron de un retiro: animarse a conocer la experiencia sin pensar que serán tres días dedicados exclusivamente a rezar.

Lo más importante

  • “Cita con Dios” se realizará del 21 al 23 de agosto en Jujuy.
  • Está destinado a jóvenes de entre 15 y 30 años.
  • Habrá reflexión, oración, juegos y actividades recreativas.
  • El sábado realizarán una movida por las calles de la ciudad.
  • Los menores deberán contar con autorización para participar.

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