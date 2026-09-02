Cómo nos sentamos: las palabras de un kinesiólogo jujeño sobre la importancia de la postura

Sentarse frente a una computadora, mirar el celular durante varios minutos o simplemente terminar el día encorvado por el cansancio son situaciones habituales. Sin embargo, los kinesiólogos remarcan que cuando determinadas posturas se repiten durante horas, pueden comenzar a generar molestias musculares y, con el tiempo, problemas que requieren atención profesional.

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Atilio Cachuzumba (MP 2074), presidente del Colegio de Kinesiólogos y fisioterapeuta, señaló que las consultas vinculadas con dolores de espalda se vuelven frecuentes y que uno de los puntos centrales es trabajar sobre los hábitos diarios del paciente.

“Hay veces que los pacientes piensan que están bien y no están bien porque carecen de síntomas y dolor”, explicó. Según detalló, durante una evaluación pueden aparecer señales como la cabeza inclinada, un hombro más bajo que otro o alteraciones en la posición de la pelvis.

El especialista advirtió que esos cambios pueden avanzar de manera silenciosa hasta que aparece la molestia. Por eso, consideró importante detectarlos a tiempo para evitar que un cuadro inicialmente agudo termine convirtiéndose en un problema crónico.

La postura depende también de lo que hacemos todos los días

Antes de comenzar un tratamiento, Cachuzumba remarcó que es necesario conocer la rutina de cada persona: a qué se dedica, cuánto tiempo permanece sentada y qué posición mantiene durante sus actividades.

A partir de allí, el profesional realiza una inspección visual para observar cómo se encuentra el cuerpo y detectar posibles desequilibrios.

Uno de los ejercicios utilizados consiste en colocar al paciente frente a un espejo para que pueda reconocer su propia postura. “Automáticamente el paciente se reconoce y dice: ‘Yo pensaba que estaba derecho’”, explicó.

Ese reconocimiento permite comenzar a trabajar sobre hábitos que muchas veces fueron incorporados de manera inconsciente.

Qué dijeron los jujeños sobre la manera de sentarse

Durante el programa, una encuesta realizada a jujeños mostró una situación que se repite: muchos saben que deberían cuidar la postura, pero admiten que el cansancio y las actividades cotidianas terminan modificando la manera en que se sientan.

Algunas personas aseguraron que intentan mantener la espalda recta mientras trabajan y que incluso corrigen a sus hijos cuando los ven encorvados. Otros reconocieron que el estrés y el agotamiento hacen que terminen el día “doblados” o buscando posiciones que resultan cómodas en el momento.

También apareció otro hábito recomendado por los entrevistados: evitar permanecer durante demasiado tiempo en una misma posición y levantarse para caminar.

La dificultad aumenta entre los más chicos. Padres consultados reconocieron que corregir la forma en la que se sientan sus hijos se convierte muchas veces en “una lucha”, especialmente cuando usan dispositivos electrónicos o buscan posiciones que consideran más cómodas.

El celular y las nuevas generaciones

Cachuzumba puso especial atención en niños y adolescentes, que utilizan teléfonos celulares durante varias horas por entretenimiento pero también por actividades educativas.

El problema aparece cuando la pantalla queda constantemente por debajo de la línea de visión. Esa ubicación obliga a inclinar la cabeza y lleva al cuerpo a buscar otras posiciones para sostenerse.

El kinesiólogo recomendó que las pantallas utilizadas habitualmente se encuentren a una altura adecuada respecto de la mirada para evitar mantener el cuello inclinado durante períodos prolongados.

“Las posiciones más cómodas son las más viciosas”, resumió al explicar que una persona puede adoptar una postura incorrecta porque inicialmente le resulta confortable y permanecer así durante mucho tiempo.

En los chicos, indicó, suele observarse con frecuencia una posición encorvada mientras están sentados. Además, señaló que actualmente llegan pacientes jóvenes con dolores asociados al uso inadecuado y prolongado de dispositivos.

Dolores diferentes y la importancia de corregir a tiempo

De acuerdo con la experiencia del profesional, muchos hombres manifiestan molestias especialmente en la zona lumbar, mientras que entre las mujeres son habituales las consultas por dolores en la región cervical y la parte alta de la espalda.

Cachuzumba aclaró que los problemas posturales pueden tratarse, aunque en algunos casos los hábitos mantenidos durante mucho tiempo llegan a generar bloqueos articulares que hacen más prolongada la recuperación.

Por eso, además del tratamiento físico, destacó la necesidad de concientizar al paciente sobre sus movimientos, su actividad cotidiana y hasta la forma en la que descansa.

Dormir después de una jornada cargada de tensión tampoco significa necesariamente haber descansado correctamente. Según explicó, una persona puede levantarse cansada pese a haber dormido varias horas si llega al momento del sueño manteniendo tensiones acumuladas.

La postura, entonces, no depende solamente de sentarse derecho durante algunos minutos. Reconocer cómo está ubicado el cuerpo, adaptar el espacio de trabajo, cambiar de posición y corregir hábitos cotidianos forman parte de una tarea sostenida para prevenir molestias antes de que se vuelvan recurrentes.